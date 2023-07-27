Cerai dari Ari Wibowo, Inge Anugrah Berencana Menetap di Bali

JAKARTA - Inge Anugrah masih menjalani proses cerai dengan Ari Wibowo hingga saat ini. Ia berencana untuk menetap di Bali suatu hari nanti, jika proses cerai dengan suaminya itu sudah selesai.

Namun rencana tersebut nampak tidak akan terjadi dalam warga dekat. Ia ingin menetap di Pulau Dewata lima tahun lagi, setelah anak-anaknya sudah masuk ke perguruan tinggi.

"Kalau memang diizinkan dan bisa aku rencana lima tahun ke depan setelah mereka (anak-anak) kuliah, setelah selesai high school-nya, aku bisa mungkin tinggal di Bali,"kata Inge Anugrah saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Inge Anugrah membantah bahwa niatnya menetap di Bali bukan untuk melupakan masa-masa indahnya bersama Ari Wibowo selama di Jakarta. Namun karena merasa cocok dengan suasana di pulau dewata Bali.

Sebelum memenuhi rencananya menetap di Bali, Inge Anugrah ingin lebih dulu fokus bekerja.

"Karena aku merasa cocok aja gitu di Bali. Kehidupannya rileks, easy going, sekarang fokus kerja dulu,”ucap Inge Anugrah.

Terkait pekerjaan yang dijalaninya saat ini, Inge mengaku bersyukur. Walaupun ia harus memulai kembali dari bawah, ibu dua anak itu senang dengan banyaknya dukungan dari teman-temannya.

“Yang pasti aku bersyukur banget. Karena seperti yang aku bilang, aku harus mulai dari nol, tapi aku bersyukur aku nggak benar-benar dari bawah banget, banyak teman baik yang support aku, yang melihat aku punya bakat,”ungkap Inge Anugrah.

"Jadi aku bersyukur sih bisa mandiri begini. Sekarang sudah ada tim sosmed juga, jadi lebih tertata sosial medianya, bisa terima endorsement,"lanjutnya.

BACA JUGA: