Bantah Kehadiran Orang Ketiga, Inge Anugrah Sebut Bukti Ari Wibowo Lemah

JAKARTA - Sidang perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah rupanya telah digelar. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat, dalam hal ini Ari Wibowo.

Saksi-saksi dihadirkan, rupanya cukup mengetahui aktivitas Inge Anugrah selama berada di tempat gym. Salah satu saksi bernama Sandi sempat membeberkan aktivitas-aktivitas dilakukan ibu dua anak itu sempat disampaikan saksi di dalam persidangan.

Kendati kegiatan diumbar di dalam persidangan, Inge merasa aduan disampaikan saksi Ari Wibowo dianggap lemah. Menurutnya, aktivitas-aktivitas dilakukan memang berada di ruang terbuka.

"Kirim WA itu bernama Jansen mengabarkan bahwa dia melihat Inge dan seorang laki-laki di tempat fitness, itu saja," ujar Petrus Pattyona sebagai kuasa hukum Inge Anugrah saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Lalu kami tanya, apakah fitness itu tertutup, ternyata tempat terbuka," sambungnya.

Dengan keterangan-keterangan disampaikan oleh Sandi dimuka persidangan, Petrus Pattiona menegaskan, bukti-bukti dinilai cacat. Pasalnya, dia meyakini tidak dapat dibuktikan, karena kejadian memang terjadi di tempat umum.

Terlebih lagi, Sandi memberikan keterangan di dalam ruang persidangan, tidak mengungkapkan Inge Anugrah berselingkuh. Karena ia tidak berada di lokasi sehingga tidak menyaksikan secara empat mata.

"Kalau melihat seseorang di tempat terbuka dan dikabarin, petunjuk macam apa itu? Tapi kalau melihat Inge di tempat tertutup, baru ada petunjuk kesitu. Kalau di tempat terbuka, jadi tidak bisa dibuktikan," jelas Petrus.

"Memang agak susah ya, untuk pembuktian kan harus dengan saksi, jadi ketika saksi bernama Sandi itu ditanya hakim soal pengetahuan dia soal WA itu, dia hanya menerima WA dari seseorang bernama Jansen," lanjutnya.

Lebih lanjut, Inge Anugrah mengaku bahwa dirinya tidak mengenal namanya Jansen, disampaikan saksi dari Ari Wibowo didalam persidangan. Baginya, ia memiliki banyak teman di gym, sehingga tidak mengetahui sosok Jansen disampaikan kepada majelis hakim.

"Nggak (kenal Jansen) sama sekali, temen aku itu banyak banget, apalagi itu tempat umum, aku nggak berani macem-macem dan aku punya banyak temen cowok," pungkas Inge Anugrah.

