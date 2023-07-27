Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cobaan Sinead OConnor Sebelum Meninggal Dunia, Bipolar hingga Putra Bunuh Diri

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:08 WIB
Cobaan Sinead OConnor Sebelum Meninggal Dunia, Bipolar hingga Putra Bunuh Diri
Sinead O'Conner meninggal dunia (Foto: Ist)
A
A
A

DUBLIN - Sinead O'Connor meninggal dunia di usia 56 tahun. Perjuangan semasa hidup almarhum luar biasa berat, termasuk didiagnosis bipolar hingga putranya tewas bunuh diri.

Sinead O'Connor adalah musisi asal Irlandia. Eksistensinya di dunia musik tak usah diragukan, single 'Nothing Compares 2 U' menjadi andalannya sepanjang hidup. Tahun 90-an menjadi masa keemasan almarhumah.

Popularitas Sinead bahkan diakui oleh negaranya. Perdana Menteri Irlandia, Leo Varadkar, bahkan memberi title 'tak tertandingi' pada karya-karya Sinead.

"Musiknya dicintai di seluruh dunia dan bakatnya tak tertandingi," kata perdana menteri itu, dikutip dari Al Jazeera, Kamis, 27 Juli 2023.

Sayang, ketenaran yang diperoleh almarhumah tak berbanding lurus dengan kehidupan pribadinya.

Sinead diketahui berjuang dengan gangguan mental, bipolar. Menurut laporan Today, pernyataan ini pertama kali tersiar pada 2007 di siaran 'The Oprah Winfrey Show'.

Di momen itu, Sinead bercerita kalau dirinya sempat ada pikiran ingin bunuh diri sebelum diagnosis ditegakkan. Karena penyakit mentalnya itu, dia rutin mengonsumsi obat penstabil mood dan antidepresan.

"Orang yang menderita penyakit mental adalah orang yang paling rentan di Bumi. Anda harus menjaga mereka, karena kami tidak seperti semua orang," ungkap Sinead.

"Jadi, jika Anda punya anggota keluarga yang menderita penyakit mental, rawat mereka sepenuh jiwa dengan kelembutan dan kasih sayang. Jangan kemudian malah membuangnya begitu saja," pinta sang musisi kepada fans dan masyarakat secara umum.

Gak cuma berjuang dengan bipolar, penyanyi yang memutuskan menjadi mualaf ini harus menerima kenyataan pahit bahwa putranya, Shane, tewas mengenaskan dengan bunuh diri pada 2022.

Meninggal bunuh diri di usia 17 tahun, membuat Sinead amat terpukul. Beberapa sumber menjelaskan kalau kondisi penyanyi ini sangat mengkhawatirkan sepeninggal anak laki-lakinya itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108326/sinead_oconnor-s5h1_large.JPG
Sinead O’Connor Tinggalkan Warisan Rp22 Miliar untuk Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/33/2854896/polisi-tak-ada-hal-mencurigakan-di-balik-kematian-sinead-oconnor-ApMoRxfMGG.jpg
Polisi: Tak Ada Hal Mencurigakan di Balik Kematian Sinead OConnor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/33/2852886/sebelum-meninggal-sinead-o-connor-sempat-ungkap-keinginan-bunuh-diri-menyusul-putranya-lcTINBf62t.jpg
Sebelum Meninggal, Sinead O'Connor Sempat Ungkap Keinginan Bunuh Diri Menyusul Sang Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/33/2852873/mengenang-sinead-o-connor-penyanyi-kontroversial-yang-temukan-kedamaian-dalam-islam-M0L6i7Yoba.jpg
Mengenang Sinead O'Connor, Penyanyi Kontroversial yang Temukan Kedamaian dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/33/2852862/profil-sinead-o-connor-penyanyi-dan-aktivis-yang-meninggal-dunia-di-usia-56-tahun-uIR3A9pX3F.jpg
Profil Sinead O'Connor, Penyanyi dan Aktivis yang Meninggal Dunia di Usia 56 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/33/2852852/penyanyi-sekaligus-aktivis-sin-ad-o-connor-meninggal-dunia-HT9EzcTQhc.jpg
Penyanyi Sekaligus Aktivis Sinead O'Connor Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement