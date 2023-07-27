Ungkap Isi Chat Tak Etis Virgoun, Inara Rusli Mengaku Alami Tekanan Psikis

JAKARTA - Sidang perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun saat ini sudah memasuki tahap pembuktian dari pihak penggugat. Dalam sidang yang berlangsung Rabu, 26 Juli 2023 kemarin, Inara sempat menyorot isi pesan singkat yang dikirimkan oleh Virgoun kepadanya.

Menurutnya, is chat tersebut dinilai tak etis, hingga harus dijadikan salah satu bukti di persidangan. Bahkan sebagai istri, Inara merasa adanya tekanan batik ketika ia menerima pesan tersebut.

"Itu bukan kata-kata antara suami istri, itu kayak tekanan psikis," ungkap Inara Idola saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat.

Tak hanya Inara, ibunya, Mercy Lubis juga meminta putrinya tak membeberkan lebih detail soal isi pesan dimaksud. Bukan tanpa alasan menurutnya, hal itu tidak layak dijadikan konsumsi publik.

"Nggak usahlah kayak gitu," kata Mercy Lubis sembari menenangkan Inara Rusli.

Dengan melampirkan pesan singkat itu sebagai barang bukti, setidaknya terdapat 52 barang bukti, diklaim pihak Inara dalam proses perceraian. Nantinya bukti-bukti tersebut akan seluruhnya diserahkan ke majelis hakim, pada persidangan pekan depan.

"Untuk bukti, kami masih pending sebagian, nanti kami ajukan untuk minggu depan lagi. Jadi ini beberapa bukti terkait dengan chat personal ibu Inara dengan pihak tergugat maupun beberapa pihak. Bukti lainnya juga akan menyusul," jelas Mulkan Let-let, sebagai salah satu kuasa hukum Inara.