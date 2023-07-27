Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengaku Dilecehkan Ayah Tiri, Anak Pinkan Mambo: Mbak ART Juga Diganggu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |09:50 WIB
Mengaku Dilecehkan Ayah Tiri, Anak Pinkan Mambo: Mbak ART Juga Diganggu
Pinkan Mambo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putri penyanyi Pinkan Mambo, Michelle Ashley menjadi sorotan usai pengakuannya dalam podcast bersama Nadia Alaydrus. Dalam video tersebut, gadis 17 tahun ini tampak membuat pengakuan soal pelecehan yang dialaminya ketika usianya baru menginjak 12 tahun.

Kepada Nadia, Michelle menyebut bahwa orang yang melakukan pelecehan padanya adalah ayah tirinya sendiri. Ia bahkan menegaskan jika pelecehan pertama yang dialaminya itu dilakukan oleh suami kedua ibundanya, saat Pinkan tengah tak berada di rumah.

Akan tetapi, ayah tirinya juga disebut tak ragu melancarkan aksinya saat Pinkan berada di rumah. Nahasnya, aksi tersebut dilakukan terus menerus selama kurang lebih dua tahunan.

"Ada juga kejadian dimana mami aku ada di rumah, tapi dia masih bisa ngelakuin tanpa sepengetahuan mami di belakang itu," ungkap Michelle.

Michelle Ashley

"Eh aku gak bisa (teriak), gak bisa. Itu benar-benar kejadiannya udah bukan sekali dua kali lagi, tapi bener-bener termasuk dalam seminggu pasti ada aja dan itu berterus-terusan sampai sekitar dua tahun," paparnya.

Bukan cuma itu, pelecehan yang diduga oleh suami kedua Pinkan itu rupanya tak hanya dialami olehnya. Sang ART yang kini sudah tak lagi bekerja di kediamannya, disebut sempat mengalami hal serupa hingga akhirnya ia mengundurkan diri.

