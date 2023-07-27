Arya Saloka Ungkap Alasan Sembunyikan Keluarga dari Media Usai Diterpa Isu Cerai

JAKARTA - Rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne belakangan diterpa isu cerai. Bukan tanpa sebab, pasalnya Arya Saloka memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Amanda Manopo hingga membuat netizen baper dan berharap jika kemesraan di layar kaca bisa berlanjut di dunia nyata.

Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Arya Saloka terlihat santai menanggapi isu tersebut. Bahkan, ia memilih untuk menyembunyikan keluarganya dari media.

"Saya selalu menyembunyikan sifat asli saya, supaya orang nggak tahu. Makanya saya juga menyembunyikan keluarga saya kan," jelasnya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ia tidak ingin media mendapatkan update mengenai kondisi keluarganya. Mengingat, ia merasa bahwa hubunganya dengan keluarga bukanlah merupakan konsumsi publik.

"Saya nggak mau keluarga saya di update segala macem, karena memang ya menurut saya keluarga saya buat saya bukan buat publik," bebernya.

Sementara itu, bintang film Night Bus ini sempat membeberkan alasan mengapa dirinya tak lagi mengunggah foto bersama keluarga.

"Banyak (netizen) yang tanya, 'kenapa nggak pernah upload foto, nggak pernah ini', ya itu hak-hak saya," imbuhnya.