Mengenang Sinead O'Connor, Penyanyi Kontroversial yang Temukan Kedamaian dalam Islam

JAKARTA - Kabar duka datang dari industri musik dunia. Penyanyi asal Irlandia, Sinead O'Connor meninggal dunia pada Rabu, 26 Juli 2023 malam.

Kabar tersebut mengingatkan kita pada kisah spiritual dari penyanyi 56 tahun tersebut. Ya, penyanyi nyentrik yang tenar lewat lagu Nothing Compares to You tersebut diketahui merupakan seorang mualaf.

Pada Juni 2018 lalu, Sinead O'Connor resmi menjadi seorang mualaf bahkan mengganti namanya. Dari yang awalnya Magda Davitt menjadi Shuhada Davitt.

Kabar bahwa dirinya resmi menganut agama Islam pun sempat ia umumkan melalui akun Twitter pribadinya.

"Saya bangga menjadi seorang Muslim. Keputusan ini sangat alami, sebuah kesimpulan dari perjalanan teologi saya. Semua telaah kitab suci mengarah pada Islam," ujar O'Connor lewat akun Twitter @MagdaDavitt77 pada 2018 lalu.

Sementara itu, sang musisi juga sempat membagikan video ketika dirinya mengumandangkan azan. Menariknya video yang direkamnya tersebut sudah melalui proses latihan sebanyak 30 kali, meski ada beberapa kesalahan pada pengucapan bahasa Arab, lantaran ia merasa sangat emosional.

Terkait videonya tersebut, O'Connor sempat menuliskan permohonan maaf pada netizen yang menonton videonya.

"Ini adalah kali pertama aku mencoba melantunkan azan. Ada beberapa kata yang pengucapannya salah karena aku merasa cukup emosional (saat melakukannya). Tapi, akan ada ratusan kesempatan lain untuk melakukannya di atas panggung," paparnya.