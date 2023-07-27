Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenang Sinead O'Connor, Penyanyi Kontroversial yang Temukan Kedamaian dalam Islam

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |08:25 WIB
Mengenang Sinead O'Connor, Penyanyi Kontroversial yang Temukan Kedamaian dalam Islam
Sinead O'Connor (Foto: Getty)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari industri musik dunia. Penyanyi asal Irlandia, Sinead O'Connor meninggal dunia pada Rabu, 26 Juli 2023 malam.

Kabar tersebut mengingatkan kita pada kisah spiritual dari penyanyi 56 tahun tersebut. Ya, penyanyi nyentrik yang tenar lewat lagu Nothing Compares to You tersebut diketahui merupakan seorang mualaf.

Pada Juni 2018 lalu, Sinead O'Connor resmi menjadi seorang mualaf bahkan mengganti namanya. Dari yang awalnya Magda Davitt menjadi Shuhada Davitt.

Kabar bahwa dirinya resmi menganut agama Islam pun sempat ia umumkan melalui akun Twitter pribadinya.

Sinead O'Connor

"Saya bangga menjadi seorang Muslim. Keputusan ini sangat alami, sebuah kesimpulan dari perjalanan teologi saya. Semua telaah kitab suci mengarah pada Islam," ujar O'Connor lewat akun Twitter @MagdaDavitt77 pada 2018 lalu.

Sementara itu, sang musisi juga sempat membagikan video ketika dirinya mengumandangkan azan. Menariknya video yang direkamnya tersebut sudah melalui proses latihan sebanyak 30 kali, meski ada beberapa kesalahan pada pengucapan bahasa Arab, lantaran ia merasa sangat emosional.

Terkait videonya tersebut, O'Connor sempat menuliskan permohonan maaf pada netizen yang menonton videonya.

"Ini adalah kali pertama aku mencoba melantunkan azan. Ada beberapa kata yang pengucapannya salah karena aku merasa cukup emosional (saat melakukannya). Tapi, akan ada ratusan kesempatan lain untuk melakukannya di atas panggung," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108326/sinead_oconnor-s5h1_large.JPG
Sinead O’Connor Tinggalkan Warisan Rp22 Miliar untuk Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/33/2854896/polisi-tak-ada-hal-mencurigakan-di-balik-kematian-sinead-oconnor-ApMoRxfMGG.jpg
Polisi: Tak Ada Hal Mencurigakan di Balik Kematian Sinead OConnor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/33/2852947/cobaan-sinead-oconnor-sebelum-meninggal-dunia-bipolar-hingga-putra-bunuh-diri-80g16RRKpJ.jpg
Cobaan Sinead OConnor Sebelum Meninggal Dunia, Bipolar hingga Putra Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/33/2852886/sebelum-meninggal-sinead-o-connor-sempat-ungkap-keinginan-bunuh-diri-menyusul-putranya-lcTINBf62t.jpg
Sebelum Meninggal, Sinead O'Connor Sempat Ungkap Keinginan Bunuh Diri Menyusul Sang Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/33/2852862/profil-sinead-o-connor-penyanyi-dan-aktivis-yang-meninggal-dunia-di-usia-56-tahun-uIR3A9pX3F.jpg
Profil Sinead O'Connor, Penyanyi dan Aktivis yang Meninggal Dunia di Usia 56 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/33/2852852/penyanyi-sekaligus-aktivis-sin-ad-o-connor-meninggal-dunia-HT9EzcTQhc.jpg
Penyanyi Sekaligus Aktivis Sinead O'Connor Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement