Taufik Lala Meninggal Dunia, Anak Pinkan Mambo Dilecehkan Ayah Tiri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:01 WIB
Taufik Lala Meninggal Dunia, Anak Pinkan Mambo Dilecehkan Ayah Tiri
Taufik Lala (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Taufik Lala mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu, 26 Juli 2023. Kabar terkait wafatnya sang komedian pun dibenarkan oleh rekan sejawatnya, Jarwo Kwat.

"Iya benar, Taufik Lala meninggal," kata Jarwo Kwat ketika dihubungi awak media.

Terkait penyebab meninggalnya Taufik Lala, Jarwo sendiri mengaku tidak mengetahui secara jelas. Namun, ia menduga jika sahabatnya itu meninggal dunia lantaran terkena serangan jantung usai bersepeda.

"Kayaknya. Iya iya diduga serangan jantung. Almarhum punya riwayat kolesterol dan ayahnya kayaknya ada jantung," jelas Jarwo Kwat.

"Jadi selesai bersepeda merasakan sakit dan segala macam dan dibawa ke dokter. Terus, ya meninggal di rumah sakit," tutup Jarwo Kwat.

Taufik Lala

Sementara itu, Michelle Ashley putri dari Pinkan Mambo memilih untuk angkat bicara terkait pelecehan yang dialaminya. Gadis 17 tahun itu mengatakan bahwa pelecehan tersebut dilakukan oleh mantan ayah tirinya yang juga merupakan suami kedua dari sang ibu.

Kejadian tersebut diketahui berlangsung pada 2018 hingga 2021. Kala itu, usai Michelle sendiri baru 12 atau 13 tahun.

Michelle pun mengungkap jika dirinya dilecehkan oleh ayah tirinya saat itu ibundanya sedang tidak ada di rumah. Kala itu, ia mengaku baru saja selesai mandi dan berjalan menggunakan handuk menuju ke lemari pakaian yang ada di dalam kamar orang tuanya.

Sempat menyangka bahwa sang ayah tiri tak ada di rumah, Michelle justru salah.

Halaman:
1 2
