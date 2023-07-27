Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adu Biaya Kencan Erika Carlina vs Edgar Nasution

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:30 WIB
Adu Biaya Kencan Erika Carlina vs Edgar Nasution
Adu biaya kencan Erika Carlina vs Edgar Nasution. (Foto: Instagram/@eri.carl)
A
A
A

 

JAKARTA - Adu biaya kencan Erika Carlina vs Edgar Nasution menarik untuk dibahas. Pasalnya, gaya kencan anak muda Jakarta Selatan memang identik dengan lifestyle fancy dan serba mahal. Benarkah demikian? 

Untuk itu, mari melihat besar biaya kencan Erika Carlina vs Edgar Nasution yang sama-sama orang Jakarta Selatan.

Erika Carlina

Saat menjadi bintang tamu podcast YouTube Deddy Corbuzier, pada 22 Juni 2022, Erika Carlina sempat mengungkapkan kisaran biaya yang biasanya dia keluarkan untuk satu kali kencan.

Adu biaya kencan Erika Carlina vs Edgar Nasution. (Foto: Instagram/@eri.carl)

Adu biaya kencan Erika Carlina vs Edgar Nasution. (Foto: Instagram/@eri.carl)

Sang aktris mengungkapkan, jika biaya kencan anak Jakarta Selatan tergantung dari jam berapa mereka berkencan. Jika kencan dimulai pagi hari, maka biasanya mereka akan mengeluarkan uang sekitar Rp500 ribu untuk sarapan.

Biaya kencan bisa mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta per hari jika ditambah agenda lain, seperti makan atau nonton. "Sekitar segitulah. Apalagi kalau malamnya lanjut buka sofa (pesan tempat duduk untuk menghabiskan waktu di kelab malam)," tutur Erika Carlina.

Halaman:
1 2
