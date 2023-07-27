Biodata Nurnaningsih, Bintang Film Panas Pertama Indonesia

BIODATA Nurnaningsih. Ia adalah pemeran wanita yang dikenal sebagai bintang film panas pertama di Indonesia.

Nurnaningsih tidak hanya memiliki paras dan fisik yang memikat. Sebagai aktris, dia juga punya bakat mumpuni di bidang akting.

Pemilik nama Raden Nganten Nurnaningsih ini lahir di Wonokromo, Surabaya, pada 5 Desember 1925. Ia merupakan putri dari Raden Kadjad Kartodarmodjo dan Sukuini Martindjung.

Keluarga Nurnaningsih juga bukan orang sembarangan. Sang ayah adalah keturunan raja Yogyakarta, sementara ibunya masih keturunan raja Solo.

Terlahir dari keluarga bangsawan yang serba berkecukupan tidak lantas membuat hidupnya terus bahagia. Ia dinikahi Kartono Yudhokusumo yang merupakan pria pilihan orangtuanya pada 1945.

Pernikahannya dengan jodoh pilihan orangtua itu hanya bertahan 7 tahun. Impiannya sebagai aktris bertentangan dengan keinginan sang suami yang berharap dia jadi ibu rumah tangga.