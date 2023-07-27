Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Aurel Hermansyah Ogah Polisikan Pembully Ameena

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |01:30 WIB
Alasan Aurel Hermansyah Ogah Polisikan Pembully Ameena
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu diresahkan dengan kelakuan seorang netizen yang membully anaknya, Ameena Hanna Nur Atta.

Namun, Aurel dan Atta Halilintar enggan melanjutkan kasus tesebut ke ranah hukum. Alasannya, sang artis kini tengah mengandung anak keduanya.

"Mau dilanjutin posisinya aku lagi hamil, kalau gak ya aku jabanin ke kantor polisi," kata Aurel, dikutip dari YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Rabu (26/7/2023).

Aurel akhirnya menutup permasalahan itu setelah sang pembully membuat video permintaan maaf. Mereka memilih memaafkan perbuatannya.

BACA JUGA:

Halaman:
1 2
