5 Musisi Top Dunia yang Terang-terangan Belajar Ilmu Hitam

JAKARTA - Kehidupan musisi lekat dengan gemerlap dunia hiburan. Namun, apa jadinya jika mereka masuk ke dalam hal mistis?

Beberapa di antaranya bahkan terang-terangan mengaku mempelajari ilmu hitam seperti sihir dengan berbagai alasannya.

Berikut ini Okezone ulas 5 musisi top dunia yang terang-terangan belajar ilmu hitam, dilansir dari Alternative Press.

1. Lana Del Rey

Lana Del Rey tampaknya terlihat jauh dari keterkaitan dengan ilmu hitam. Namun pada 2017, dia blakblakan menaruh hexagram, yang identik dengan ilmu sihir kepada Donald Trump.

Namun, aksi itu tampaknya tidak berpengaruh apa-apa ke Trump. Entah hal itu sekadar bercanda atau tidak, namun kini citra misterius itu jadi bertahan dalam diri Lana Del Rey.