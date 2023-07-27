Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

7 Film Populer Adinia Wirasti, Ada yang Sampai Raih Piala Citra

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |05:30 WIB
7 Film Populer Adinia Wirasti, Ada yang Sampai Raih Piala Citra
Adinia Wirasti (Foto: Instagram)
JAKARTA - Artis Adinia Wirasti diketahui sudah memulai kariernya sejak 2002 silam. Selama 21 tahun berkarier di dunia hiburan, ia tercatat sudah membintangi 23 film layar lebar.

Bukan cuma itu, Adinia Wirasti juga sempat menyabet penghargaan bergengsi di industri film mulai dari Festival Film Indonesia, Piala Maya, Festival Film Bandung, hingga Indonesian Movie Actors Awards.

Berikut, film populer Adinia Wirasti:

1. Ada Apa Dengan Cinta (2002 dan 2016)

Film Ada Apa Dengan Cinta menjadi karya debut dari seorang Adinia Wirasti. Ia bahkan didapuk untuk memerankan tokoh Karmen dan memiliki sahabat bernama Cinta (Dian Sastrowardoyo), Alya (Ladya Cheryl), Maura (Titi Kamal), dan Milly (Sissy Priscillia).

Dalam film pertamanya, sosok Karmen yang diperankan Adinia diceritakan sebagai seorang gadis tomboy yang hobi bertengkar dan main basket. Sedangkan pada Ada Apa Dengan Cinta 2, ia dikisahkan sebagai seorang pecandu narkoba lantaran kehidupan pernikahannya yang tak mulus.

Adinia Wirasti

2. Tentang Dia (2005)

Adinia Wirasti kembali diceritakan sebagai seorang gadis tomboy bernama Rudi, dalam film Tentang Dia. Ia diketahui memiliki seorang teman yang bernama Gadis (Sigi Wimala) yang menyimpan luka usai kekasihnya selingkuh dengan sahabatnya.

Sikap Rudi yang overprotektif pada orang yang ia sayang, membuat Gadis salah paham dan mengira bahwa temannya tersebut menyukainya.

Tentang Dia merupakan film kedua Adinia di industri hiburan Tanah Air. Ia bahkan berhasil menyabet penghargaan sebagai Pemeran Pendukung Wanita Terbaik di ajang Festival Film Indonesia 2005.

Halaman:
1 2 3
