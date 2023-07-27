Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Boy, Misteri Boneka Brahms

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |18:55 WIB
Sinopsis Film The Boy, Misteri Boneka Brahms
Sinopsis Film The Boy (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Boy akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Boy merupakan film horor tahun 2016 yang disutradarai oleh William Brent Bell dan ditulis oleh Stacey Menear.

Film tersebut dibintangi oleh Lauren Cohan dan Rupert Evans. The Boy adalah produksi bersama internasional antara China dan Amerika Serikat.

Sinopsis Film The Boy

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 30% berdasarkan 64 ulasan dan peringkat rata-rata 4,50/10.

Sinopsis Film The Boy

Greta Evans melakukan perjalanan ke Inggris Raya setelah dipekerjakan sebagai pengasuh oleh orang tua Heelshires. Setibanya di sana, pasangan itu memperkenalkan boneka porselen seukuran manusia bernama Brahms yang mereka perlakukan seperti putra mereka.

The Heelshires melatih Greta untuk merawat Brahms dan rumah mereka saat mereka sedang berlibur; meninggalkannya daftar aturan ketat untuk diikuti, termasuk membacakan untuk Brahms dengan suara keras dan jelas dan memainkan musik keras untuknya.

Awalnya, Greta mengabaikan aturan tersebut. Dia secara teratur menelepon saudara perempuannya, yang memberitahunya mantan pacar Greta yang kasar, Cole, telah berusaha mencari tahu di mana dia berada. Malcolm, pengantar lokal, sering mampir, dan Greta mengetahui Brahms yang asli tewas dalam kebakaran 20 tahun lalu pada hari ulang tahunnya yang kedelapan.

Halaman:
1 2
