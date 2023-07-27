Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Hell or High Water, Adu Strategi Polisi dan Perampok Bank

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:16 WIB
Sinopsis Film Hell or High Water, Adu Strategi Polisi dan Perampok Bank
Sinopsis Film Hell or High Water (Foto: IMDb)
JAKARTA - Sinopsis film Hell or High Water akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hell or High Water adalah sebuah film Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh David Mackenzie dan ditulis oleh Taylor Sheridan. I

Film ini dibintangi oleh Jeff Bridges sebagai Texas Ranger Marcus Hamilton, Chris Pine sebagai Toby Howard, Ben Foster sebagai Tanner Howard dan Marin Ireland sebagai Debbie Howard.

Film tersebut menerima pujian kritis, terutama untuk penampilan Pine, Foster, dan Bridges, skenario Sheridan, dan pengeditan. Institut Film Amerika memilihnya sebagai salah satu dari 10 film tahun ini, dan dinominasikan untuk berbagai penghargaan, termasuk empat nominasi Oscar: Film Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik, Skenario Asli Terbaik, dan Pengeditan Terbaik.

Di Rotten Tomatoes, film tersebut mendapat peringkat persetujuan 97% berdasarkan 288 ulasan, dengan peringkat rata-rata 8.50/10.

 Sinopsis Film Hell or High Water

Sinopsis Film Hell or High Water

Di Texas Barat, Toby bersaudara dan Tanner Howard merampok dua cabang Texas Midlands Bank, lalu mengganti mobil dan mengubur mobil pelarian mereka di lubang dengan backhoe. Meskipun perampokan direncanakan dengan baik, sifat liar Tanner membuatnya mengambil risiko yang tidak perlu, membuat Toby frustrasi.

Ibu mereka telah meninggal setelah lama sakit, meninggalkan peternakan mereka dalam hutang karena hipotek terbalik yang disediakan oleh Texas Midlands Bank, yang akan menyebabkan penyitaan jika tidak diselesaikan. Sementara itu, minyak telah ditemukan di tanah mereka, dan Toby bertekad untuk memastikan kehidupan yang nyaman bagi putra-putranya yang terasing.

Dua Texas Rangers, Marcus Hamilton dan Alberto Parker, ditugaskan untuk menangani kasus ini. Hamilton, yang hampir pensiun, menyelidiki perampokan tersebut dan dengan cepat menentukan metode dan kepribadian perampok.

Halaman:
1 2
