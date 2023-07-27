Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

CinLock: Love, Camera, Action Hadirkan Kisah Cinta di Balik Produksi Film

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:31 WIB
CinLock: Love, Camera, Action Hadirkan Kisah Cinta di Balik Produksi Film
Cinlock: Love, Camera, Action (Foto: Vision+)
JAKARTA Vision+ telah merilis official poster untuk serial terbarunya yang akan segera tayang, berjudul CinLock: Love, Camera, Action. Serial ini dijadwalkan untuk rilis pada 10 Agustus 2023.

Serial CinLock: Love, Camera, Action menampilkan deretan aktris dan aktor muda ternama seperti Tissa Biani, Yusuf Mahardika, Omara Esteghlal, Diandra Agatha, dan Wavi Zihan. Serial ini diproduksi oleh Studio Antelope.

 CinLock: Love, Camera, Action

CinLock: Love, Camera, Action mengangkat kisah Lala (Tissa Biani), seorang mahasiswi jurusan film yang bercita-cita untuk menjadi produser ternama.

Lala merupakan gadis yang ambisius dan pekerja keras, namun ia kerap menilai segala hal menggunakan angka, dan pada mulanya terlalu terbutakan akan ambisinya untuk memproduseri film.

Konflik lalu semakin memanas ketika kebiasaan buruk Lala tersebar di lingkungan kampusnya, hingga ia menjadi cemoohan. Ia lalu terancam kehilangan segala yang ia miliki, seperti persahabatan hingga cinta.

CinLock: Love, Camera, Action juga mengangkat kisah cinta di balik produksi sebuah film, yang kerap kita ketahui sebagai “Cinlok” atau “Cinta Lokasi”. Serial ini menampilkan unsur produksi film yang sangat kuat dan diwarnai oleh manisnya kisah cinta di tengah hiruk pikuk sebuah produksi film.

Bagi Anda yang penasaran, jangan lupa nantikan kehadiran Tissa Biani dan kawan-kawan di serial CinLock: Love, Camera, Action, mulai 10 Agustus 2023, eksklusif di Vision+!

