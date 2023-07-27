Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Efek Rumah Kaca Puaskan Ribuan Fans Lewat Konser Perayaan Album Rimpang

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |22:30 WIB
Efek Rumah Kaca Puaskan Ribuan Fans Lewat Konser Perayaan Album Rimpang
Konser Perayaan Album 'Rimpang' Efek Rumah Kaca. (Foto: Ravie/MPI)
JAKARTA - Grup band Efek Rumah Kaca menggelar konser tunggal sebagai perayaan album barunya bertajuk 'Rimpang' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Konser yang dipromotori Plainsong Live ini terbagi dalam 2 sesi yang mana pada sesi pertama Cholil cs menyanyikan lagu-lagu dari album Rimpang.

Kemudian, Efek Rumah Kaca mengajak ribuan penonton bernostalgia di sesi kedua dengan album-album terdahulu mereka.

Berdasarkan pantauan, Efek Rumah Kaca naik panggung sekitar pukul 19.30 WIB. Cholil, Akbar, dan Reza mengenakan pakaian serba putih.

Kesembilan lagu dari album Rimpang langsung dibayar lunas oleh Efek Rumah Kaca yang dimulai dari Rimpang, Heroik, Fun Kaya Fun hingga Tertidur Lelap.

"Puas nggak?" kata Cholil seraya menyapa para penggemarnya.

