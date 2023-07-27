Fabiolous Hadirkan Love Phobia Versi Remix, Hadapi Patah Hati dengan Cantik

JAKARTA - Ade Fabiola kini mengusung nama Fabiolous merilis lagu Love Phobia, single pertamanya dengan versi remix musik elektronik bersama DJ.

Ade yang mengawali kariernya sejak 2002 sebagai backing vokal ini, menceritakan inspirasi awalnya mengusung nama panggung Fabiolous.

"Jadi nama Fabiolous itu dari Aksan Sjuman ya, dia bilang 'gimana kalau namanya Fabiolous aja, kan ada unsur Fabiolanya'," ujar Ade di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Melalui karya Love Phobia ini, Ade ingin mengajak penikmat musik bisa menghadap patah hati dengan santai. Ia tidak ingin lagunya menggambarkan perasaan sedih berlarut-larut karena keadaan itu.

Love Phobia yang diciptakan oleh Uap Widya dan Gibran ABD ini menggelorkan tekad move on dari pengalaman patah hati yang menyakitkan namun dengan balutan musik dan mood yang classy.