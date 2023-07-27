Rilis Single Perdana, Janita Gabriella Kaget Lagunya Masuk 50 Besar Spotify

JAKARTA - Janita Gabriela merupakan seorang penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat, The Voice Indonesia 2016. Setelah sekian lama, Janita akhirnya merilis single perdananya bertajuk 'Kukira Selamanya'.

Berada di bawah naungan label Sony Music Indonesia, Janita siap untuk meramaikan industri musik Tanah Air. Bahkan ia cukup antusias dengan karya debutnya yang bercerita tentang kisah percintaan yang kandas.

Ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juli 2023 malam, Janita Gabriela mengaku sangat senang, lantaran perjuangannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Sebab, kini ia akhirnya bisa merilis single perdananya tersebut.

"Perasaan aku senang banget, karena hari ini menjadi premier perilisan lagu pertama musik videonya, 'Kukira Selamanya' diadakan di Liberty dan perasaan aku senang, akhirnya sebulan rilis single, dan videonya keluar," ujar Janita Gabriela kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Sementara itu, Janita sendiri mengaku sangat bersyukur lantaran lagu perdananya langsung tembus di 50 besar platform Spotify. Hal itu sontak membuatnya benar-benar bahagia sekaligus tak menyangka jika single perdananya cukup sukses dan bisa dinikmati oleh pecinta musik Indonesia.

"Perasaan aku viral di 50 besar sporty aku senang banget dan nggak nyangka pastinya. Tapi aku bersyukur, karena akhirnya membuahkan hasil setelah kerja keras selama ini. Jadi hasilnya sudah terlihat di viral video," paparnya.

Meski single perdananya cukup sukses di pasaran, perempuan 23 tahun ini mengaku jika dirinya sempat merasa tertantang saat membawakan lagunya. Pasalnya, ia harus bisa mengatur emosi ketika membawakan single perdananya tersebut.

Terlebih, 'Kukira Selamanya' bercerita tentang kisah percintaan yang kandas dan cukup related dengan kehidupan pribadinya. Apalagi sebelumnya, ia juga sempat mengalami hal serupa dalam kisah percintaannya di kehidupan realitanya.