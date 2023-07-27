Rhoma Irama Sempat Tolak Bikin Lirik Lagu Smara Rindu Milik Dewa Budjana, Ini Alasannya

JAKARTA - Dewa Budjana berkesempatan berkolaborasi dengan Rhoma Irama lewat single terbarunya berjudul Smara Rindu. Gitaris grup band GIGI itu menceritakan proses kreatif dalam menggarap lagu tersebut.

"Pokoknya hidup itu harus berkreasi, oh ini cocok sama pak Haji, sebenarnya belum seperti ini lagunya, setelah ketemu pak Haji banyak perubahan," kata Dewa Budjana dalam konferensi persnya di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Rhoma Irama sendiri mengaku antusias ketika diajak berkolaborasi dengan Dewa Budjana.

Meski tak memiliki porsi sebanyak di Soneta, namun Rhoma Irama memberikan warna spesial dalam Smara Rindu.

Bahkan, Rhoma Irama-lah yang mengusung nama Smara Rindu menjadi judul lagu yang sebelumnya berjudul Soneta Gitarku.

"Semua gagasan beliaulah (Dewa Budjana-red), lagunya karya beliau, aransemennya juga, saya merasa memiliki kehormatan lah diundang didalam lagu ini," ujar Rhoma Irama.

