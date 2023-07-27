Music Zone Kembali Guncangkan Anjungan Sarinah

JAKARTA - Okezone Radio sebagai radio anak muda kembali menggelar event musik Music Zone di Anjungan Sarinah. Setiap minggunya di Music Zone akan hadir musisi-musisi terbaik tanah air. Event yang dibawakan Laras Tahira dari program Good Afternoon Zone ini ada setiap hari Jumat mulai jam 5 sore.

Pada Music Zone edisi Minggu ini (28/07/2023), akan ada penampilan keren dari Aziz Hedra. Pria kelahiran 20 Juni 2000 di Jakarta ini baru saja merilis single debut dia yang berjudul Somebody’s Pleasure.

Tema lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang sedang berada di titik terendah. Kita terkadang berada di masa sedang mengalami banyak masalah dalam setiap aspek kehidupan dan nggak ada satu pun masalah yang selesai. Semuanya seperti datang bersamaan di satu waktu.

“Tapi, perlu diingat, kalau kita nggak sendirian dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Ada teman atau keluarga yang selalu siap untuk mendukung dan membantu kita. Selain itu, setiap orang pasti punya masalah, jadi jangan merasa bahwa hidup kita yang paling berat. Meski masalahnya berbeda, tapi beratnya sama di setiap orang. Intinya, jangan terlalu larut dalam masalah, tapi fokus pada solusi atau jalan keluar. Kita pasti bisa melewati itu semua,” ungkap penyuka genre pop dan RnB ini.

Di Music Zone di Anjungan Sarinah kali ini Zoners (pendengar Okezone Radio) bakal ditemani juga oleh Rinni Wulandari. Rinni baru saja merilis sebuah single berjudul Switch. Lagu ini sendiri dia kerjakan pada masa-masa kehamilannya.

Rinni mengaku pada saat itu ia sempat mengalami insomnia dan merasa tidak produktif jika hanya berdiam diri sampai malam. Ia pun diajak sang suami, Jevin Julian, untuk memanfaatkan insomnianya untuk berkarya membuat lagu baru. Lagu terbaru ini pun memiliki pesan yang baik kepada semua anak muda untuk dapat menikmati masa-masa mereka. Masa-masa dimana mereka belum memiliki tanggungan apapun dan merasa bebas.

