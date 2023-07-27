Tak Kuasai Not Balok, Rhoma Irama: Lagu Saya Dimainkan, Bukan Ditulis

JAKARTA - Raja dangdut Rhoma Irama eksis sejak 1960an hingga saat ini. Bahkan, di usia senjanya, Rhoma masih kebanjiran job manggung di acara berskala festival.

Di balik nama besarnya, ada fakta unik yang tak banyak diketahui publik soal musikalitas sang raja dangdut.

Rhoma mengaku tidak menguasai teori partitur atau not balok dalam sebuah lagu. Dia bahkan tak pernah sekalipun menuliskan ratusan lagunya ke dalam bentuk not balok.

"Dulu waktu sama almarhum Idang Rasjidi, dia sempat mau buat partitur (not balok) di lagu saya. Dia bilang 'Oma, lagu kamu nggak bisa ditulis ini, salah semua lagu kamu' terus saya bilang, 'yaudah mainkan aja, lagu saya dimainkan bukan ditulis'," kata Rhoma Irama saat ditemui di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan.