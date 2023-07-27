Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Gandeng Rhoma Irama, Dewa Budjana Rilis Smara Rindu

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:19 WIB
Gandeng Rhoma Irama, Dewa Budjana Rilis <i>Smara Rindu</i>
Dewa Budjana dan Rhoma Irama (Foto: Instagram)
JAKARTA - Dewa Budjana kembali merilis single terbarunya berjudul Smara Rindu. Menariknya, di lagi ini, gitaris grup band GIGI tersebut memilih untuk menggandeng Raja Dangdut, Rhoma Irama, sebagai rekan duet.

Bagi Dewa Budjana, lagu tersebut sangat spesial dalam perjalanan bermusiknya setelah puluhan tahun terakhir. Pasalnya, ia mengaku bangga bisa berduet dengan Rhoma Irama dalam karya teranyarnya.

"Jadi Smara Rindu sebuah judul lagu yang saya buat yang tadinya belum ada judul dan lirik. Memang sebuah cita-cita buat saya," kata Dewa Budjana dalam konferensi persnya di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dewa Budjana kemudian menceritakan proses mengajak Rhoma Irama sebagai rekan duetnya.

Dewa Budjana dan Rhoma Irama

"Pengin kolaborasi sama siapa gitu, udah cukup banyak kolaborasi sama musisi Indonesia, dari tahun 2002 udah rekaman di Amerika juga, kenapa di Indonesia nggak ya, sedangkan di Indonesia ada rajanya. Salah sebenarnya saya kolaborasi dengan musisi Amerika (dulu), saya bilang siapa ya, akhirnya terjadilah sama Rhoma Irama," ungkapnya.

Sementara itu, Rhoma Irama pun sangat antusias ketika mendapat tawaran berduet dengan sang gitaris. Bahkan, pedangdut yang akrab disapa Bang Haji ini menghormati semua ide Dewa Budjana yang tertuang dalam lagu yang satu ini.

"Semua gagasan beliaulah, lagunya karya beliau, aransemennya, saya merasa memiliki kehormatan lah diundang didalam lagu ini," papar Rhoma Irama.

