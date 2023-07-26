Advertisement
TV SCOOP

Malam ini, Top 8 Berebut Tiket ke Babak Panggung Bintang Kontes Swara Bintang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:04 WIB
JAKARTA - Ketatnya persaingan kian panas, malam nanti top 8 kontestan akan bersaing untuk melaju ke babak selanjutnya. Duel terakhir malam nanti akan meloloskan 6 kontestan agar bisa melaju ke babak panggung bintang, dan semakin dekat untuk menjadi juara perdana di Kontes Swara Bintang 2023.

Kontes Swara Bintang top 8 akan dibuka dengan aksi pasukan paskibra Noni Drill yang unik dengan pakaian khasnya ala noni Belanda.

Kontes Swara Bintang MNCTV

Tidak hanya itu, terdapat bintang tamu dari kalangan musik dangdut yang memiliki bersuara merdu dan powerfull yakni Erie Suzan dan Evie Masamba turut hadir memeriahkan panggung terakhir babak duel bintang. Kemudian dari sisi juri masih tetap dengan formasinya yaitu Inul Daratista, Ayu Ting-Ting, Marion Jola, Iis Dahlia dan Caren Delano.

Akan dipastikan akan menyuguhkan kontes yang kompetitif dan juga kejutan yang tak bisa diduga-duga nantinya. Siapakah yang akan melaju ke top 6 dan akan menunjukkan penampilannya kembali di Panggung Bintang?

Berikut adalah 8 kontestan yang akan bertarung besok di Kontes Swara Bintang, mereka adalah Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Dio (Malang), Lia (Yogyakarta), Faris (Surabaya), Ardian (Bekasi), Rahmat (Malang).

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Siaran digital MNCTV di rumah tiba-tiba hilang? Atau mau scan ulang, tapi tidak ada sinyal? Jangan panik pemirsah!

