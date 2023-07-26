TLDR di Vision+, Ungkap Cerita di Balik Tren Kaum Milenial yang Tak Banyak Dimengerti

JAKARTA – Kaum milenial dikenal sebagai generasi yang penuh kejutan, serta seringkali memiliki pandangan hidup dan perilaku yang tak dimengerti oleh generasi lainnya. Ada banyak contoh yang bisa diambil, mulai dari penggunaan kata singkatan yang menjadi komunikasi sehari-hari, hingga keberanian mereka untuk mendiskusikan hal yang tabu di hadapan publik.

Di balik kehidupan kaum milenial yang terkesan eksentrik ini, terdapat kisah yang menarik untuk ditelusuri. Semua orang pasti punya alasan di balik keputusan yang mereka ambil sehari-hari, dan untuk lebih memahami mereka, kita perlu mengerti kisah mereka.

Hal tersebut dibahas dalam serial dokumenter dari Viddsee yang berjudul TLDR. Dalam serial ini, terdapat 5 episode berisi 5 cerita kaum milenial yang berbeda, yang diberi judul menarik sesuai dengan berbagai singkatan yang familiar di antara kaum milenial, seperti TBH (to be honest: sejujurnya), BRB (be right back: aku akan kembali), IMHO (in my honest opinion: berdasarkan opiniku sebenarnya), BTS (behind the scene: di balik layar), dan IRL (in real life: di dunia nyata).

Dalam serial ini, Anda akan menyaksikan perspektif dari seorang podcaster yang sering mengangkat topik mengenai seks, seorang guru yang menjadi tukang roti, seorang seniman tato yang selalu mempertanyakan arti dari kehidupan, seorang pesulap dan rahasianya yang menakjubkan, dan influencer TikTok yang mengungkap kegelapan antara dunia online dan kehidupan nyata.

Apa saja kisah menarik di baliknya? Anda dapat menyaksikan kisah selengkapnya dalam TLDR serta berbagai film pendek Viddsee lainnya secara gratis hanya di Vision+!

