Lebih dari Sekadar Cinta Segitiga, Tonton Mahligai Untuk Cinta di Vision+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |15:28 WIB
Sinetron Mahligai untuk Cinta (Foto: Vision+)
JAKARTA RCTI kembali menghadirkan sinetron terbaru untuk menemani pemirsa di akhir bulan Juli ini. Sejak 20 Juli 2023 kemarin, sinetron berjudul Mahligai Untuk Cinta yang diproduksi oleh MNC Pictures sudah bisa dinikmati.

Mahligai Untuk Cinta dibintangi oleh berbagai aktor dan aktris Indonesia ternama, seperti Ranty Maria sebagai Putri Adriani Sasmita atau yang kerap dipanggil Putri, Arbani Yasiz sebagai Ridho Prakasa atau yang kerap dipanggil Ridho, Dea Annisa sebagai Mutia, Agus Kuncoro sebagai Sukanta, Mieke Amalia sebagai Rosita, Hesti Putri sebagai Mirawati, dan masih banyak lagi.

Mahligai Untuk Cinta

Sinetron Mahligai Untuk Cinta mengangkat kisah tentang sosok Ridho, seorang pria sederhana yang tinggal di desa. Ia dipasangkan dengan Mutia, seorang gadis yang memiliki nasib sama dengannya.

Ridho dan Mutia bersahabat dekat dengan seorang anak kaya raya pemilik perusahaan sayur yang bernama Putri. Sayangnya, persahabatan mereka yang dekat itu mulai mengalami perubahan ketika Putri dan keluarganya ditimpa sebuah konflik besar.

Mahligai Untuk Cinta merupakan sinetron yang diadaptasi dari novel digital Klaklik yang berjudul Mahligai, dan disutradarai oleh Indrayanto Kurniawan. Sebelumnya, Indrayanto Kurniawan sendiri telah menggarap berbagai sinetron ternama, seperti Kesetiaan Janji Cinta, serta sinetron Candy yang popular di awal tahun 2000-an.

Bagi Anda yang ingin menonton Mahligai Untuk Cinta, Anda bisa menyaksikannya melalui channel RCTI di Vision+ setiap hari pukul 17.00 WIB.

