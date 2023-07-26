Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Ini, 8 Peserta Bersaing di Panggung Kontes Swara Bintang MNCTV

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |08:11 WIB
Malam Ini, 8 Peserta Bersaing di Panggung <i>Kontes Swara Bintang</i> MNCTV
Kontes Swara Bintang. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Persaingan Kontes Swara Bintang berlangsung semakin ketat. Kini, hanya tersisa delapan kontestan yang akan bersaing untuk melaju ke babak selanjutnya.

Para kontestan yang akan tampil malam ini (26/7/2023) adalah Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Dio (Malang), Lia (Yogyakarta), Faris (Surabaya), Ardian (Bekasi), dan Rahmat (Malang).

Dari delapan kontestan tersebut, akan ada dua kontestan yang harus tersisih. Tak hanya menampilkan aksi panggung para kontestan, Kontes Swara Bintang juga akan menghadirkan para pedangdut ternama Tanah Air, seperti Erie Susan, Evi Masamba, dan Noni Drill.

Penampilan para kontestan malam ini akan dinilai oleh para juri yang diisi oleh Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting-Ting, Caren Delano, dan Marion Jola. Kompetisi ini dipastikan akan menyuguhkan berbagai kejutan tak terduga untuk penonton.

Jangan ketinggalan untuk menonton Kontes Swara Bintang yang tayang secara Live di channel MNCTV rumahnya dangdut Indonesia, setiap hari Rabu, pukul 21.00 WIB.

