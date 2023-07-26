Alshad Ahmad Jawab Tudingan Harimau Mati karena Konten YouTube

JAKARTA - Alshad Ahmad tengah berduka, harimau Cenora meninggal dunia. Lagi pula harimau tidak seharusnya dipelihara melainkan berada di hutan. Biarkan hewan liar berada di habitatnya.

Lewat akun Instagram miliknya, Alshad Ahmad membagikan momen sedih tersebut. “Cenora sayang. Anak harimau yang cantik, baik, tenang, kalem, selalu bisa nemenin dan jagain adiknya, selalu manja dan sayang banget ke papahnya,” tulis Alshad.

BACA JUGA:

4 Kontroversi Alshad Ahmad, Pelihara Harimau hingga Diisukan Hamili Mantan

Alshad Ahmad kemudian membantah tudingan warganet yang menyebut Cenora meninggal karena kerap dijadikan konten Youtube. Ia menyebut, segala penampilan Cenora di Youtube terjadi begitu saja tanpa sengaja dijadikan konten.

"Mereka itu melakukan aktivitas yang seperti biasanya, tapi direkam, bukan sengaja dibuat konten," ungkap Alshad Ahmad.