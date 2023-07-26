Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Taufik Lala, Pemeran Bapak Tebe yang Meninggal Dunia Usai Bersepeda

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |21:26 WIB
Biodata Taufik Lala, Pemeran Bapak Tebe yang Meninggal Dunia Usai Bersepeda
Biodata Taufik Lala (Foto: IG Taufik Lala)
JAKARTA - Komedian Taufik Lala meninggal dunia pada Rabu (26/7/2023). Kabar kepergiannya menyisakan duka mendalam bagi dunia hiburan tanah air. Pasalnya, semasa hidup Taufik Lala sempat membintangi sejumlah judul sinetron dan wara wiri di layar kaca.

Dalam dunia hiburan tanah air, pria kelahiran Jakarta, 5 Juli 1976 ini begitu dikenal berkat perannya sebagai 'Bapak Tebe' dalam sinetron Islam KTP. Taufik Lala kala itu memerankan sosok ayah dari seorang anak bernama Tebe yang sering melontarkan kalimat 'kata bapak Tebe'.

Biodata Taufik Lala, Pemeran Bapak Tebe yang Meninggal Dunia Usai Bersepeda

Perannya sebagai Bapa Tebe begitu melekat pada dirinya. Bahkan pda tahun 2011, ia juga sempat meluncurkan lagu berjudul ‘Kata Bapak Tebe’. Selain bermain di sinetron ‘Islam KTP’, pria dengan nama lengkap Taufik Hidayat ini juga pernah bermain sinetron berjudul ‘Kuraih Bintang 2’, ‘Bola Koki’, dan yang lainnya.

Menilik dari laman instagramnya @lalataufik, beberapa waktu belakangan ini dirinya aktif sebagai pendakwah. Ia sering mengunggah momen di mana dirinya sedang mengisi tausiyah di berbagai acara seperti saat maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Selain itu, Taufik Lala juga mencoba peruntungan dengan menjajal bisnis kuliner dengan menu soto Betawi.

Kabar mengenai meninggalnya Taufik Lala pertama kali diketahui dari unggahan @paskiriaudigital yang mengunggah foto mendiang Taufik Lala mengenakan busana muslim dan tersenyum ke arah kamera. Keterangan unggahan tersebut bertuliskan pesan mengenai meninggalnya Taufik Lala.

"Innalillahi wa inna ilaihii rojiiuun. Telah Berpulang Ke Rahmatullah rekan kita TAUFIK HIDAYAT (Taufik Lala) pada hari ini," bunyi keterangan unggahan tersebut.

Halaman:
1 2
