Komedian Taufik Lala Meninggal Dunia, Komeng: Selamat Jalan Kawan

Taufik Lala meninggal dunia usai naik sepeda (Foto: IG Taufik Lala)

JAKARTA - Kepergian aktor Taufik Hidayat atau yang akrab disapa Taufik Lala menyisakan duka mendalam bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan melainkan rekan sesama pelawak di industri hiburan. Salah satunya komedian Komeng.

Mengunggah foto Taufik Lala semasa hidup yang sedang tersenyum dengan mengenakan peci dan koko, Komeng menuliskan pesan belasungkawa untuk rekannya itu.

"Selamat jalan kawan (Taufik Lala) Semoga diterima di sisi Allah SWT," tulis Komeng dalam unggahannya di Instagram Stories akun @komeng.original, Rabu (26/7/2023).

Seperti yang diketahui, komedian Taufik Lala meninggal dunia pada hari ini, Rabu (26/7/2023). Kabar ini pertama kali diketahui dari unggahan @paskiriaudigital yang mengunggah foto mendiang Taufik Lala mengenakan busana muslim dan tersenyum ke arah kamera. Keterangan unggahan tersebut bertuliskan informasi mengenai meninggalnya Taufik Lala.

"Innalillahi wa inna ilaihii rojiiuun. Telah Berpulang Ke Rahmatullah rekan kita TAUFIK HIDAYAT (Taufik Lala) pada hari ini," bunyi keterangan unggahan tersebut.

Dari unggahan tersebut pula diketahui bahwa jenazah Taufik Lala telah disemayamkan di rumah duka.

"Jenazah Almarhum disemayamkan di kediaman rumah duka Kavling Nabilla Cibubur Indah II Ciracas Jakarta Timur," tutupnya.

