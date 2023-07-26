Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Fakta Menarik Bella Bonita, Istri Denny Caknan yang Dituding Jadi Simpanan Suami Orang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |05:30 WIB
7 Fakta Menarik Bella Bonita, Istri Denny Caknan yang Dituding Jadi Simpanan Suami Orang
Bella Bonita (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nama Bella Bonita mendadak banyak dicari usai dinyatakan sah sebagai istri pedangdut Denny Caknan. Pernikahan keduanya diketahui berlangsung di Madiun pada 7 Juli 2023 lalu.

Menariknya, berbagai fakta menarik terkait Bella Bonita pun bermunculan. Tampaknya masyarakat banyak yang ingin dekat dengan sosok Bella Bonita yang belakangan ramai dituding sebagai simpanan suami orang.

Berikut, fakta menarik Bella Bonita:

1. Bella Bonita merupakan seorang perempuan yang lahir di Magetan, Jawa Timur pada 17 Desember 1998. Di 2023 ini, Bella pun akan genap berusia 25 tahun.

Bella Bonita


2. Ia memiliki nama asli Bella Bonita Rafnortfic Agassy. Kedua orang tuanya, yakni Agus Hutomo dan Yosi Hutomo merupakan orang asli Indonesia.

Bella Bonita


3. Bella sendiri memiliki profesi sebagai seorang model dan juga selebgram. Ia bahkan memiliki lebih dari setengah juta followers di Instagram.

Bella Bonita

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097414/denny_caknan-4ofc_large.jpg
Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3090242/denny_caknan-aQT0_large.jpg
Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3081982/denny_caknan-9C6i_large.jpg
Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016683/denny-caknan-akhirnya-ungkap-wajah-baby-cunda-MjcHZ5A3gl.jpg
Denny Caknan Akhirnya Ungkap Wajah Baby Cunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996083/denny-caknan-kembali-tegaskan-bella-bonita-tidak-merebutnya-dari-happy-asmara-ZDukCc7AlD.jpg
Denny Caknan Kembali Tegaskan Bella Bonita Tidak Merebutnya Dari Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/33/2974161/denny-caknan-kepo-dengan-rasa-asi-bella-bonita-teh-tarik-uPe2sQERNG.jpg
Denny Caknan Kepo dengan Rasa ASI, Bella Bonita: Teh Tarik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement