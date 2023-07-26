7 Fakta Menarik Bella Bonita, Istri Denny Caknan yang Dituding Jadi Simpanan Suami Orang

JAKARTA - Nama Bella Bonita mendadak banyak dicari usai dinyatakan sah sebagai istri pedangdut Denny Caknan. Pernikahan keduanya diketahui berlangsung di Madiun pada 7 Juli 2023 lalu.

Menariknya, berbagai fakta menarik terkait Bella Bonita pun bermunculan. Tampaknya masyarakat banyak yang ingin dekat dengan sosok Bella Bonita yang belakangan ramai dituding sebagai simpanan suami orang.

Berikut, fakta menarik Bella Bonita:

1. Bella Bonita merupakan seorang perempuan yang lahir di Magetan, Jawa Timur pada 17 Desember 1998. Di 2023 ini, Bella pun akan genap berusia 25 tahun.





2. Ia memiliki nama asli Bella Bonita Rafnortfic Agassy. Kedua orang tuanya, yakni Agus Hutomo dan Yosi Hutomo merupakan orang asli Indonesia.





3. Bella sendiri memiliki profesi sebagai seorang model dan juga selebgram. Ia bahkan memiliki lebih dari setengah juta followers di Instagram.