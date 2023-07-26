Punya 2 Anak Disabilitas, Dewi Yull Sampai Disebut Kena Kutukan Menikah Tanpa Restu

JAKARTA - Artis peran sekaligus penyanyi, Dewi Yull, diketahui memiliki empat orang anak, buah cintanya bersama aktor senior Ray Sahetapy. Pernikahan keduanya pun diketahui terjadi pada 1981, saat usia Dewi Yull masih 20 tahun.

Sayangnya, pernikahan tersebut harus berakhir di 2004, tepat di 23 tahun pernikahan mereka. Alasan berakhirnya rumah tangga mereka lantaran Ray jatuh cinta dengan teman kuliahnya yang bernama Sri Respatini.

Dari pernikahannya dengan Ray, Dewi dikaruniai empat anak, yakni (Almarhumah) Giscka Puteri, Rama Putra, Panji Surya, dan si bungsu Mohammad Raya. Namun, dua diantaranya yakni anak pertama dan ketiga diketahui merupakan penyandang disabilitas.

Ya, Giscka dan Surya lahir dengan kondisi tuli dan bisu. Hal itu jelas membuat kehidupan Dewi Yull tentunya tidak semulus orang tua pada umumnya.

Sebagai ibu baru, Dewi Yull jelas kebingungan saat mengetahui bahwa anak pertamanya mengalami tuli dan bisu.

"Umur 4 tahun dicek, (Giscka) dinyatakan tuli," ujar Dewi Yull dalam akun YouTube Melaney Ricardo.

"Kebayang sih bingung, dengan segala kebodohan pada saat itu," sambungnya.

Kondisi putrinya tersebut rupanya menuai banyak cibiran dari keluarga dan juga masyarakat. Terlebih kala itu, Dewi dan Ray menikah beda agama tanpa persetujuan dari orang tua, termasuk keluarga besar.

Kehadiran Giscka dengan kekurangannya seolah dianggap sebagai kutukan lantaran menikah beda agama dan tanpa restu orang tua. Padahal sebelum menikah, Ray sudah terlebih dahulu memeluk agama Islam, hanya saja tak dipublikasikan.

"Mulai deh tuh kan, karena aku tidak disetujui (menikah dengan Ray Sahetapy), mulailah itu kutukan (hujatan dari orang karena menikah beda agama), karena itu tidak direstui orang tua," beber Dewi.

"Padahal ibuku merestui sebelum meninggal, tapi ayahku nggak merestui, keluarga besar ku nggak, dengan segala macam alasan, padahal pada saat itu ayahnya anak-anak sudah satu iman sama aku, tapi tidak boleh dipublikasi, demi menjaga semua," sambungnya.

Dari kelahiran Giscka dan cercaan orang-orang terdekatnya, Dewi mengaku jika dirinya banyak mendapatkan pelajaran hidup.