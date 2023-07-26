Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Lawas Bintang Iklan Sabun Ternama

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |03:30 WIB
7 Artis Lawas Bintang Iklan Sabun Ternama
Desy Ratnasari (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis di Indonesia sempat menjadi bintang iklan di televisi. Tak hanya produk kecantikan ataupun makanan, beberapa diantaranya diketahui pernah membintangi iklan produk perawatan tubuh.

Salah satunya produk perawatan tubuh yang biasanya dibintangi oleh artis-artis cantik ialah sabun mandi. Bahkan artis lawas berikut ini sempat menjadi bintang iklan sabun mandi hingga bertahun-tahun lamanya.

Berikut, artis lawas yang menjadi bintang iklan sabun ternama:

1. Desy Ratnasari

Desy Ratnasari

Desy Ratnasari saat ini memutuskan untuk berhijrah dan mengenakan hijab. Ia pun diketahui masih cukup sering tampil di televisi sebagai bintang tamu dan juga sibuk dengan kariernya di dunia politik.

Sebelum berhijab, ibu satu anak ini diketahui pernah menjadi model untuk iklan sabun mandi. Bahkan wajah cantiknya kala itu kerap menghiasi layar kaca.

2. Ira Wibowo

Ira Wibowo (Kiki)

Artis Ira Wibowo hingga kini masih tetap eksis di layar kaca. Kecantikannya bahkan seolah tidak pernah luntur dimakan usia.

Saat usianya masih belia, kakak kandung Ari Wibowo ini sempat membintangi iklan sabun mandi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034796/aktor_indonesia_yang_ternyata_anak_artis_lawas-NfL0_large.jpg
7 Aktor Indonesia yang Ternyata Anak Artis Lawas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2972971/3-artis-lawas-cantik-pujaan-presiden-soekarno-sQhK1YX2Ko.jpg
3 Artis Lawas Cantik Pujaan Presiden Soekarno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/33/2920881/mengenal-maharani-kahar-si-penyanyi-asli-desember-kelabu-vS7ctJG7lk.JPG
Mengenal Maharani Kahar si Penyanyi Asli Desember Kelabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/33/2917560/nurnaningsih-bintang-film-panas-pertama-indonesia-yang-diboikot-karena-foto-syur-5BsQMkdKVr.jpg
Nurnaningsih, Bintang Film Panas Pertama Indonesia yang Diboikot karena Foto Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/206/2903772/5-artis-lawas-dengan-bayaran-tertinggi-hingga-dijuluki-the-big-five-f1kMe8ddRW.jpg
5 Artis Lawas dengan Bayaran Tertinggi hingga Dijuluki The Big Five
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/33/2872864/mengenal-erminah-zaenah-aktris-cantik-era-50-an-pujaan-presiden-soekarno-KZnm0PGBb7.jpg
Mengenal Erminah Zaenah, Aktris Cantik Era '50-an Pujaan Presiden Soekarno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement