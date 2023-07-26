7 Artis Lawas Bintang Iklan Sabun Ternama

JAKARTA - Sejumlah artis di Indonesia sempat menjadi bintang iklan di televisi. Tak hanya produk kecantikan ataupun makanan, beberapa diantaranya diketahui pernah membintangi iklan produk perawatan tubuh.

Salah satunya produk perawatan tubuh yang biasanya dibintangi oleh artis-artis cantik ialah sabun mandi. Bahkan artis lawas berikut ini sempat menjadi bintang iklan sabun mandi hingga bertahun-tahun lamanya.

Berikut, artis lawas yang menjadi bintang iklan sabun ternama:

1. Desy Ratnasari

Desy Ratnasari saat ini memutuskan untuk berhijrah dan mengenakan hijab. Ia pun diketahui masih cukup sering tampil di televisi sebagai bintang tamu dan juga sibuk dengan kariernya di dunia politik.

Sebelum berhijab, ibu satu anak ini diketahui pernah menjadi model untuk iklan sabun mandi. Bahkan wajah cantiknya kala itu kerap menghiasi layar kaca.

2. Ira Wibowo

Artis Ira Wibowo hingga kini masih tetap eksis di layar kaca. Kecantikannya bahkan seolah tidak pernah luntur dimakan usia.

Saat usianya masih belia, kakak kandung Ari Wibowo ini sempat membintangi iklan sabun mandi.