Mengenal Giok Kinski, Puteri Indonesia Intelegensia 1 2023 yang Kini Jadi Penyanyi

JAKARTA - Giok Kinski merupakan seorang Puteri Indonesia Intelegensia 1 2023. Lucunya, ia sama sekali tak menyangka bisa terjun ke dunia hiburan Tanah Air, mengingat dirinya merupakan seorang kutu buku.

Pemilik nama asli Giok Kinski Maharani Detri Ayusta ini diketahui memiliki gelar S2 Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) international program dengan predikat cumlaude. Sambil menyelesaikan kuliahnya, perempuan 26 tahun itu mengaku kerap mengikuti perlombaan internasional, hingga memberanikan diri untuk mengikuti kontes kecantikan, lantaran dukungan dari sang ibunda.

"Giok sejatinya adalah nerd atau kutu buku yang sangat jauh dari dunia entertainment seperti sekarang ini. Tapi dengan dorongan dari ibu yang sangat supportive, Giok mengikuti ajang pemilihan Puteri Indonesia 2023. Di ajang itu, Giok mendapat predikat Puteri Intelegensia 1 dan Best Catwalk," ungkapnya.

"Giok belajar untuk keluar dari zona nyaman, karena Giok percaya bahwa Anda perlu keluar dari zona nyaman Anda untuk menjadi lebih kuat dan tumbuh," sambungnya.

Giok Kinski sendiri mengaku tak percaya jika dirinya bisa mendapatkan predikat sebagai Puteri Intelegensia 1. Mengingat, ajang Puteri Indonesia sendiri bukanlah kontes sembarangan dan persaingan antara masing-masing kontestan juga cukup ketat.

"Karena bukan hal yang mudah untuk mendapat predikat tersebut. Penghargaan Puteri Intelegensia diselenggarakan oleh pihak independen dari Universitas Indonesia, diadakannya berbagai tes seperti psikotest, group discussion, dan interview," jelas pemilik akun Instagram @giokkinski tersebut.

Menariknya, usai rasa percaya dirinya tumbuh lantaran mendapatkan predikat sebagai Puteri Intelegensia 1, perempuan kelahiran Yogyakarta ini mulai merambah ke dunia tarik suara. Ia bahkan sempat merilis dua buah lagu bertajuk True Love dan Never Give Up.

"Giok berkesempatan untuk belajar teknik olah vokal dengan salah satu maestro di Indonesia, yakni Om Doddy Katamsi. Sejatinya juga dari kecil sudah coba nulis lagu. Dari situ, Giok mendapat networkings yang luas di dunia musik. Giok juga berkesempatan untuk membuat lagu dengan diproduseri oleh Deddy Kalis. Deddy Kalis merupakan jebolan dari Pai Musik Slank," paparnya.