Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jarwo Kwat Ungkap Taufik Lala Meninggal Dunia Usai Bersepeda

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:49 WIB
Jarwo Kwat Ungkap Taufik Lala Meninggal Dunia Usai Bersepeda
Taufik Lala meninggal dunia usai naik sepeda (Foto: IG Taufik Lala)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Taufik Lala meninggal dunia. Hal ini dibenarkan oleh rekan sejawatnya, Jarwo Kwat.

"Iya benar, Taufik Lala meninggal," kata Jarwo Kwat ketika dihubungi awak media.

BACA JUGA:

Kabar Duka, Aktor Sekaligus Komedian Taufik Lala Meninggal Dunia Hari Ini 

Jarwo Kwat menduga Taufik Lala meninggal karena serangan jantung. Namun demikian, ia tak tahu persis bagaimana sang sahabat meninggal dunia.

"Kayaknya. Iya iya diduga serangan jantung. Almarhum punya riwayat kolesterol dan ayahnya kayaknya ada jantung," jelas Jarwo Kwat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement