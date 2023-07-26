Jarwo Kwat Ungkap Taufik Lala Meninggal Dunia Usai Bersepeda

Taufik Lala meninggal dunia usai naik sepeda (Foto: IG Taufik Lala)

JAKARTA - Komedian Taufik Lala meninggal dunia. Hal ini dibenarkan oleh rekan sejawatnya, Jarwo Kwat.

"Iya benar, Taufik Lala meninggal," kata Jarwo Kwat ketika dihubungi awak media.

Jarwo Kwat menduga Taufik Lala meninggal karena serangan jantung. Namun demikian, ia tak tahu persis bagaimana sang sahabat meninggal dunia.

"Kayaknya. Iya iya diduga serangan jantung. Almarhum punya riwayat kolesterol dan ayahnya kayaknya ada jantung," jelas Jarwo Kwat.

