HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Apakah Meriam Bellina Keturunan Belanda? Cek Faktanya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:30 WIB
Apakah Meriam Bellina Keturunan Belanda? Cek Faktanya
Apakah Meriam Bellina keturunan Belanda? (Foto: Instagram/@bellinamer)
A
A
A

JAKARTA - Apakah Meriam Bellina keturunan Belanda? Pertanyaan ini tampaknya cukup sering diutarakan warganet mengingat paras kebule-bulean sang aktris. Wajah yang membawanya mendulang popularitas di dunia hiburan.

Ellisa Meriam Bellina Maria Bamboe lahir di Bandung, Jawa Barat, 58 tahun silam. Ibunya, Maria Theresia, berdarah Belanda dan Sunda, sementara G.H Bamboe, sang ayah seorang dokter keturunan Jerman, Jawa, dan Makassar.

Saat kecil, Mer -demikian dia akrab disapa- sempat diboyong sang ayah tinggal di Amerika Serikat karena pekerjaannya. Setelah lulus SMP, keluarganya kembali ke Bandung dan Mer melanjutkan pendidikannya di SMK Dago Bandung.

Perjalanan karier Meriam Bellina dimulai saat ia memutuskan menjadi gadis sampul sebuah majalah remaja. Dari sana, pintunya menuju dunia entertainment terbuka lebar.

Mer kemudian debut di dunia akting lewat film Perawan-Perawan yang dirilis pada 1981. Meski hanya berperan sebagai asisten rumah tangga, namun film itu sukses mendatangkan berbagai proyek lain untuknya.

Apakah Meriam Bellina keturunan Belanda? (Foto: Instagram/@bellinamer)

Apakah Meriam Bellina keturunan Belanda? (Foto: Instagram/@bellinamer)

Sekitar 3 tahun kemudian, Meriam Bellina meraih Piala Citra untuk kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik berkat perannya dalam film Cinta di Balik Noda. Itu menjadi capaian besar dalam kariernya mengingat dia masih berusia 19 tahun.

Karier Mer semakin moncer sejak membintangi film Catatan Si Boy pada 1987. Tahun ‘90-an, dia mulai terjun ke dunia sinetron dan masih bertahan hingga saat ini.

