Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Kontroversi Alshad Ahmad, Pelihara Harimau hingga Diisukan Hamili Mantan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:11 WIB
4 Kontroversi Alshad Ahmad, Pelihara Harimau hingga Diisukan Hamili Mantan
Alshad Ahmad. (Foto: Instagram/@alshadahmad)
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Alshad Ahmad dikenal lewat kontennya soal satwa. Adik sepupu Raffi Ahmad ini gemar merawat hewan liar yang tak umum dijadikan peliharaan.

Banyak yang menggemari konten memperlihatkan kelucuan hewan peliharaannya. Tapi di satu sisi, hal itu menimbulkan kontroversi soal keputusan memelihara satwa yang habitatnya di alam bebas.

Bukan hanya itu, kehidupan pribadi Alshad juga kerap menjadi sorotan. Isu-isu miring yang muncul membuatnya tak lepas dari hujatan warganet.

Berikut ini Okezone ulas 4 kontroversi Alshad Ahmad, dilansir dari berbagai sumber.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/33/3091845/alshad_ahmad-Vp0Q_large.jpg
6 Poin Klarifikasi Alshad Ahmad soal Pernikahannya dengan Nissa Asyifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/33/3091634/alshad_ahmad-pZrG_large.jpg
Alshad Ahmad Pastikan Tetap Tanggung Jawab pada Anak meski Cerai dari Nissa Asyifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3004115/alshad-ahmad-bagikan-video-saat-diserang-harimau-peliharaannya-qPsnxYoylK.jpg
Momen Alshad Ahmad Diserang Harimau Putih Peliharaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2980990/alasan-alshad-ahmad-jual-rumah-keluarga-senilai-rp300-miliar-I9Nv9Z8vRQ.jpg
Alasan Alshad Ahmad Jual Rumah Keluarga Senilai Rp300 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/33/2954062/reaksi-alshad-ahmad-ketika-ditanya-soal-anak-nissa-asyifa-wP3Pij2JPD.jpg
Reaksi Alshad Ahmad Ketika Ditanya Soal Anak Nissa Asyifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/33/2924550/tiara-andini-dan-alshad-ahmad-diduga-masih-pacaran-0OamR1clJg.png
Tiara Andini dan Alshad Ahmad Diduga Masih Pacaran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement