HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Ungkap Alasan Kembalikan Barang Ferry Irawan Dihadapan Media

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:44 WIB
Venna Melinda Ungkap Alasan Kembalikan Barang Ferry Irawan Dihadapan Media
Venna Melinda (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda diketahui telah mengembalikan seluruh barang-barang milik suaminya, Ferry Irawan. Pengembalian barang-barang pribadi Ferry bahkan dilakukan oleh ibu tiga anak ini di hadapan media, agar bisa disaksikan oleh masyarakat.

Saat menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi, Venna pun membeberkan alasannya mengembalikan barang milik Ferry. Salah satunya lantaran ia sempat mendapat peringatan dari kuasa hukum suaminya.

"Jadi sebenarnya kenapa aku mengembalikan di depan wartawan karena pada saat beberapa bulan yang lalu, kuasa hukumnya Ferry sempat mengultimatum aku bahwa jika aku tidak mengembalikan barang-barang Ferry aku terancam hukuman 4 tahun," ujar Venna Melinda dalam acara Pagi Pagi Ambyar.

Venna Melinda

Tak mau sampai dihukum lantaran enggan mengembalikan barang milik Ferry, Venna pun memilih untuk mengikuti sarah kuasa hukumnya. Namun, ia memilih untuk sengaja mengembalikan dihadapan media, agar tak ada fitnah di kemudian hari.

"Maka dari itu saya haru mengikuti treatment-nya yaitu karena sudah on publik, itu kan lewat media dan mengembalikan barangnya harus lewat media," papar Venna.

"Supaya enggak ada fitnah, supaya nanti enggak ada hal-hal masalah lagi, jadi clear aja," sambungnya.

Sementara itu, meski sudah divonis bersalah atas kasus KDRT yang dilaporkan olehnya, hingga kini Ferry masih belum mau mengakui perbuatannya. Hal itu jelas membuat Venna selaku korban merasa sedih.

