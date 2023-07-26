Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Disebut Tubuhnya Bersarang Jin, Dewi Perssik Sindir Ustaz Danu: Pak Dukun!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:21 WIB
Disebut Tubuhnya Bersarang Jin, Dewi Perssik Sindir Ustaz Danu: Pak Dukun!
Dewi Perssik. (Foto: Instagram/@dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik tampaknya mendengar pernyataan Ustaz Danu yang menyebut ada banyak jin bersarang di tubuhnya. Wawancara lawas sang ustaz ini berkenaan dengan seringnya sang pedangdut gagal berumah tangga.

Pelantun Mimpi Manis ini terlihat tak terima dengan pernyataan itu. Ia lantas melontarkan sindiran kepada sang ustaz dengan menyebutnya dukun dalam program yang dipandunya di salah satu stasiun televisi.

"Ada yang bilang salah satu oknum katanya kyai, tapi entahlah itu kyai apa itu dukun, mengatakan tubuh saya ini terdapat jin karena sering cerai," kata Dewi, dikutip dari tayangan Pagi Pagi Ambyar, Rabu (26/7/2023).

Dewi curhat bahwa kegagalan berumah tangganya disebabkan masalah finansial. Namun, dia tidak menyebut salah satu nama dari ketiga mantan suaminya.

"Sekarang saya mau tanya nih, Pak Dukun. Kalau misal tubuh saya ini banyak jin ya dan saya bisa cerai, gimana enggak mau cerai pak kalau duitnya diambil terus?" Lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/33/2892813/dewi-perssik-dipantau-rully-24-jam-lewat-video-call-aku-mandi-dia-tungguin-yZrjC2yK6h.jpg
Dewi Perssik Dipantau Rully 24 Jam Lewat Video Call: Aku Mandi, Dia Tungguin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2863969/dewi-perssik-diledek-usai-sebut-gaji-pacar-rp200-juta-begini-pembelaannya-32tbOij81V.jpg
Dewi Perssik Diledek usai Sebut Gaji Pacar Rp200 Juta, Begini Pembelaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860282/dewi-perssik-ajukan-syarat-ini-untuk-pria-yang-ingin-menikahinya-m1gc5V5c2g.jpg
Dewi Perssik Ajukan Syarat Ini untuk Pria yang Ingin Menikahinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859766/pacar-ngebet-nikah-dewi-perssik-belum-bernyali-8rwII9N92C.jpg
Pacar Ngebet Nikah, Dewi Perssik Belum Bernyali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859453/dewi-perssik-cuek-disomasi-saipul-jamil-minta-jangan-kepedean-fra0lOAcU8.jpg
Dewi Perssik Cuek Disomasi Saipul Jamil, Minta Jangan Kepedean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859084/difitnah-ribut-dengan-youtuber-pratiwi-noviyanthi-dewi-perssik-kesal-M0zxbboYZN.jpg
Difitnah Ribut dengan YouTuber Pratiwi Noviyanthi, Dewi Perssik Kesal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement