Disebut Tubuhnya Bersarang Jin, Dewi Perssik Sindir Ustaz Danu: Pak Dukun!

JAKARTA - Dewi Perssik tampaknya mendengar pernyataan Ustaz Danu yang menyebut ada banyak jin bersarang di tubuhnya. Wawancara lawas sang ustaz ini berkenaan dengan seringnya sang pedangdut gagal berumah tangga.

Pelantun Mimpi Manis ini terlihat tak terima dengan pernyataan itu. Ia lantas melontarkan sindiran kepada sang ustaz dengan menyebutnya dukun dalam program yang dipandunya di salah satu stasiun televisi.

"Ada yang bilang salah satu oknum katanya kyai, tapi entahlah itu kyai apa itu dukun, mengatakan tubuh saya ini terdapat jin karena sering cerai," kata Dewi, dikutip dari tayangan Pagi Pagi Ambyar, Rabu (26/7/2023).

Dewi curhat bahwa kegagalan berumah tangganya disebabkan masalah finansial. Namun, dia tidak menyebut salah satu nama dari ketiga mantan suaminya.

"Sekarang saya mau tanya nih, Pak Dukun. Kalau misal tubuh saya ini banyak jin ya dan saya bisa cerai, gimana enggak mau cerai pak kalau duitnya diambil terus?" Lanjutnya.