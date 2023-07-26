Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernyataan Lee Dong Wook Soal Pria Harus Lakukan Pekerjaan Rumah Tangga Tuai Pro dan Kontra

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:05 WIB
Pernyataan Lee Dong Wook Soal Pria Harus Lakukan Pekerjaan Rumah Tangga Tuai Pro dan Kontra
Pernyataan Lee Dong Wook soal pria harus melakukan pekerjaan rumah tangga tuai pro dan kontra. (Foto: Instagram/@leedongwook_official)
A
A
A

SEOUL - Lee Dong Wook mendadak viral setelah tampil dalam program YouTube, Salon Drip, pada 25 Juli 2023. Program itu merupakan proyek reuni sang aktor bersama komedian Jang Do Yeon setelah Wook Talk, pada awal 2020.

Dalam program itu, aktor Goblin tersebut bercerita tentang kegiatannya saat rehat syuting. Dia mengaku, menghabiskan waktunya di rumah dan melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga, seperti beberes dan mencuci baju.

Lee Dong Wook mengaku, melakukan pekerjaan rumah bukan karena dirinya cinta kebersihan. “Aku melakukannya karena terpaksa. Jika aku tidak bebersih sendiri, siapa yang akan melakukannya untukku?” ujarnya dikutip dari Allkpop, Rabu (26/7/2023).

Sang aktor mengungkapkan kebiasaannya saat sedang mencuci. Dia selalu mencampurkan cuka saat mencuci pakaian yang penuh keringat dan tidak menggunakan pewangi pakaian.

“Jika suatu hari nanti aku menikah, aku ingin tetap melakukan pekerjaan rumah seperti sekarang. Karena aku punya kebiasaan tertentu dalam bebenah, aku rasa lebih baik tetap melakukannya setelah menikah,” kata sang aktor.

Pernyataan Lee Dong Wook soal pria harus melakukan pekerjaan rumah tuai pro dan kontra. (Foto: Instagram/@leedongwook_official)

Lee Dong Wook yang masih menjomblo itu menambahkan, “Aku akan bilang (pada istriku), ‘Kau santai saja karena aku akan melakukan pekerjaan rumah itu sendiri’.”

Sang aktor mengungkapkan, pria harus membiasakan diri melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena setelah melakukannya sendiri, dia menyadari, pekerjaan rumah tangga sangat membutuhkan kekuatan fisik.

Halaman:
1 2
