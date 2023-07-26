Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kunci Borgol Diduga Jadi Bukti Inara Rusli Terkait Gugatan Hak Asuh Anak

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:06 WIB
Kunci Borgol Diduga Jadi Bukti Inara Rusli Terkait Gugatan Hak Asuh Anak
Inara Rusli (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, Selasa (26/7/2023). Dalam sidang kali ini, Inara Rusli selaku penggugat telah menyiapkan sejumlah bukti untuk memperkuat gugatan cerai hingga hak asuh atas ketiga buah hatinya.

Saat sidang, pihak Inara terlihat membawa sebuah kunci yang diduga merupakan kunci borgol. Sayangnya, kuasa hukum Inara masih enggan untuk memberikan komentar terkait hal tersebut.

"Barang detailnya, yang jelas itu barang berupa kunci terkait dengan pembuktian, kenapa hak asuh anak harus diberikan kepada Ibu Inara untuk Starla, Ali, dan (nama anak satu lagi)," uajr Arjana Bagaskara usai menjalani persidangan di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, Rabu (26/7/2023).

Lebih lanjut, Arjana menyebut bahwa memang benar kunci yang dibawa olehnya berkaitan dengan perkara yang digugat oleh kliennya. Namun, ia tak bisa mengumbar permasalahan tersebut lantaran sidang memang digelar secara tertutup.

Inara Rusli (Selvianus/MPI)

"Nanti lihat dari putusan, bunyinya seperti apa, yang jelas ini persidangan tertutup, tapi kunci itu menunjukkan ada suatu barang yang memang dibuka dengan kunci," bebernya.

Sementara itu, saat dicecar apakah kunci tersebut memang benar merupakan kunci borgol dan lekat dengan kekerasan, Arjana pun enggan membahasnya. Ia hanya menyebut bahwa saat ini pihaknya tengah berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak agar bisa jatuh ke tangan Inara Rusli.

Halaman:
1 2
