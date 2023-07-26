Ternyata Inara Rusli Masih Berkomunikasi dengan Virgoun, Ini Alasannya

JAKARTA - Sidang cerai Inara Rusli dan Virgoun masih terus bergulir di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, Rabu (26/7/2023). Saat ini telah memasuki agenda pembuktian tertulis dari pihak penggugat.

Awalnya kasus perceraian terbilang reda, kini Inara Rusli dan Virgoun semakin berbaikan kembali. Pasalnya baru-baru ini, Inara masih memberikan akses kepada Virgoun untuk bertemu anak-anaknya.

Hal ini disampaikan Inara Rusli saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, Rabu (26/7/2023). Dengan menghadiri persidangan beragenda pembuktian tertulis dari pihaknya sebagai penggugat.

"Masih ketemu kemarin terakhir, aku lagi di Bogor dia masih ketemu. Langsung ke aku kok," tegas Inara Rusli.

Eks personel girlband Bexxa ini mengatakan, sejauh ini dirinya masih menjalin komunikasi dengan suaminya, Virgoun. Namun hanya sebatas soal mengetahui kondisi ketiga sang buah hati mereka.

"Iya tapi untuk urusan anak aja sih,"ucap Inara Rusli secara singkat.

BACA JUGA: