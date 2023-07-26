Miris! Pinkan Mambo Justru Salahkan Anak yang Jadi Korban Pelecehan Suami Keduanya

JAKARTA - Putri dari penyanyi Pinkan Mambo, Michelle Ashley buka suara soal pengalaman buruk yang pernah dialaminya selama 17 tahun hidup di dunia. Dalam podcastnya bersama Nadia Alaydrus, Michelle Ashley mengatakan bahwa dirinya pernah dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri.

Michelle sendiri tak menyebut siapakah nama dari pelaku pelecehan tersebut. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa suami kedua ibundanya lah yang melakukan pelecehan padanya, ketika usianya baru 12-13 tahun.

"Sebenarnya aku nggak mau cerita karena menurut aku agak too much informasinya. Intinya ada kejadian di dalam keluarga aku di mana aku jadi korban suami kedua mami aku," ungkap Michelle Ashley dalam podcastnya bersama Nadia Alaydrus.

Sementara itu, Michelle juga mengatakan bahwa kurang lebih tiga tahun lamanya ia mengalami pelecehan oleh ayah tirinya. Kejadian tersebut bahkan dilakukan pada 2018 hingga 2021, ketika usianya masih 12-13 tahun.

Dalam podcast tersebut, ia pun sempat menceritakan kronologi sampai akhirnya ia dilecehkan oleh ayah tirinya. Tepatnya ketika sang ibunda sedang tak ada di rumah dan dirinya baru selesai mandi.

"Itu posisinya mami aku lagi ada kerjaan di luar, di rumah itu kalau nggak salah cuma ada kakak sama adik aku," jelasnya.

"Itu aku abis mandi, keluar pakai handuk, nah waktu itu lemari aku ada di kamar mami kan, di situ aku tahunya cuma ada kakak sama adik aku, jadi nggak ada orang lagi di rumah, tapi ternyata ada suaminya mami aku, dan di situ lah kejadian. Pas kejadian pertama kali aku benar-benar syok," lanjutnya.

Setelah kejadian itu, Michelle pun mengaku sempat menceritakan hal tersebut pada sang ibunda. Namun, alih-alih dibela, ia justru disalahkan oleh pelantun Dirimu Dirinya tersebut.