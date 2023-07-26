Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernah Jualan Kacang Keliling, Kevin Budiono Kini Fokus Kembangkan Toko Oleh-oleh

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |15:27 WIB
Pernah Jualan Kacang Keliling, Kevin Budiono Kini Fokus Kembangkan Toko Oleh-oleh
Kevin Budiono (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kevin Budiono merupakan seorang pebisnis muda. Ia juga dikenal sebagai salah satu influencer sukses di Tanah Air.

Lahir di Blora, Jawa Tengah, Kevin memulai bisnisnya sejak 2016. Tepatnya, ketika ia masih duduk di bangku kuliah.

Pria berwajah oriental berusia 26 tahun ini pun tak segan membagikan kisah suksesnya. Meskipun, Covid-19 sempat membuat usahanya naik turun hingga harus kembali ke kampung halaman.

Kevin Budiono

Menariknya, usaha yang dibangun Kevin di masa perkuliahan kala itu adalah penjualan kacang. Ia juga diketahui pernah membuka sebuah tempat makan.

"Saya aktif sebagai pebisnis sejak kuliah, tahun 2016. Jadi saya berbisnis sejak kuliah mulai dari jualan kacang keliling dan membuka tempat makan," kata pemilik akun sosial media @kevin_budiono ini.

Lantaran wabah Covid-19 menyerang, ia pun dengan terpaksa harus menutup tempat makan miliknya. Bahkan, ia harus kembali ke Blora untuk membantu memasarkan serta mengembangkan toko oleh-oleh milik orang tua nya yang diberi nama Dua Merpati.

"Karena pandemi Covid-19, terpaksa rumah makan saya tutup. Saya menetap di Blora untuk fokus membantu memasarkan dan mengembangkan toko oleh-oleh milik orang tua," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
