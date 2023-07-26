Bella Bonita Dituding Perempuan Simpanan sebelum Dinikahi Denny Caknan

JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari Bella Bonita. Istri Denny Caknan ini diduga pernah menjadi simpanan suami orang.

Hal ini jadi perbincangan setelah akun TikTok @bukanfansmu3 mengunggah gambar tangkapan layar pengakuan seorang warganet dengan username Sudarti Yuni, di kolom komentar tentang masa lalu Bella.

"Ingat sama Bapak Danan yang belikan perhiasan sama membiayai hidung dagumu waktu kuliah ke dr kecantikan sakitnya masih di sini, jangan umbar kemesraan!" tulis netizen itu, dikutip pada Rabu (26/7/2023).

Lalu netizen itu kembali menegaskan bahwa semua yang disampaikannya fakta. Bahkan, ia berani memberikan bukti yang menguatkan perkataannya.