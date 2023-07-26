Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bella Bonita Dituding Perempuan Simpanan sebelum Dinikahi Denny Caknan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |11:07 WIB
Bella Bonita Dituding Perempuan Simpanan sebelum Dinikahi Denny Caknan
Bella Bonita dan Denny Caknan. (Foto: Instagram/@bellabonita_r.a)
JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari Bella Bonita. Istri Denny Caknan ini diduga pernah menjadi simpanan suami orang.

Hal ini jadi perbincangan setelah akun TikTok @bukanfansmu3 mengunggah gambar tangkapan layar pengakuan seorang warganet dengan username Sudarti Yuni, di kolom komentar tentang masa lalu Bella.

BACA JUGA:

"Ingat sama Bapak Danan yang belikan perhiasan sama membiayai hidung dagumu waktu kuliah ke dr kecantikan sakitnya masih di sini, jangan umbar kemesraan!" tulis netizen itu, dikutip pada Rabu (26/7/2023).

Lalu netizen itu kembali menegaskan bahwa semua yang disampaikannya fakta. Bahkan, ia berani memberikan bukti yang menguatkan perkataannya.

Halaman:
1 2
