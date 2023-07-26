Terjun Lagi ke Politik, Anang Hermansyah Kembali Perjuangkan Hak Para Musisi

JAKARTA - Anang Hermansyah kembali terjun ke politik, setelah sempat menduduki jabatan sebagai anggota DPR Komisi X periode 2014-2019. Setelah vakum satu periode, kini suami dari Ashanty tersebut akan kembali mencoba peruntungannya di dunia politik.

Masih sama seperti sebelumnya, pelantun Separuh Jiwaku Pergi ini akan kembali memperjuangkan hak-hak para musisi sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Ia bahkan berkomitmen untuk mensejahterakan kalangan musisi, tentunya dengan menyorot masalah royalti.

"Ya kalau ngomong visi misinya ya pasti dengan aku memperjuangkan sebagai musisi sebagaimana industri kreatif, kalau ngomong kekhususan ya, kalau ngomong bagaimana visi misi nanti bagaimana dengan konstituen aku bisa membantu mereka lah," ungkap Anang Hermansyah saat dihubungi awak media melalui pesan singkat belum lama ini.

"Iya pasti (membela musisi), pasti di sini bagaimana kreatif industri mendapatkan keterpihakkan anggaran, dan bagaimana nanti pemerintah bisa membangun Kementerian. Sudah ada UU-nya," sambung Anang.

Lebih lanjut, mertua Atta Halilintar ini juga mengaku bakal fokus menjalani amanahnya sebagai wakil rakyat jika terpilih. Dia juga tak ragu untuk mengesampingkan dunia musik yang sudah membesarkan namanya guna mengemban tugas tersebut.

BACA JUGA: Bahagianya Anang Hermansyah Idul Adha di Rumah Krisdayanti

"Ya ada hal-hal yang normatif yang harus dijalani lah, nggak bisa seterusnya karena aku harus memperjuangkan konstituen ku kan, kepercayaan publik kalau masuk ke partai, ke parlemen, dan aku harus menjalankan, bagaimana nanti tugas-tugas partai yang diserahkan ke kita," bebernya.