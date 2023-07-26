Pacaran dengan Maxime Bouttier, Begini Hubungan Pertemanan Luna Maya dengan Prilly Latuconsina

JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier belakangan dikabarkan tengah dekat bahkan menjalin hubungan asmara. Sayangnya, baik Luna maupun Maxime sama-sama belum menjawab pertanyaan terkait hubungan mereka.

Kendati demikian, keduanya sama sekali tidak pernah ragu untuk memamerkan momen mesra disetiap kesempatan. Hal itulah yang pada akhirnya membuat netizen yakin jika keduanya memang benar telah menjalin hubungan asmara.

Menariknya, sosok mantan kekasih Maxime yakni Prilly Latuconsina sempat disorot oleh netizen ditengah kabar hubungan tersebut. Namun, baik Prilly maupun Luna terlihat tetap menjalin hubungan baik satu dengan lain.

Hal tersebut bisa dilihat dari unggahan Luna di akun Instagramnya baru-baru ini. Dalam Instagram Storynya, Luna terlihat hadir di acara premier film Ketika Harus Berhenti di Sini yang diperankan oleh Prilly.

Saat bertemu dengan Prilly, Luna terlihat cukup akrab dan dekat dengan mantan kekasih Maxime Bouttier tersebut. Bahkan, ia juga turut memberikan dukungan pada Umay Shahab selaku sutradara, serta Prilly hingga Bryan Domani yang menjadi pemeran di film tersebut.

"@prillylatuconsina96 Sukses filmnya," kata Luna di akun Instagram pribadinya.

Sontak, video tersebut langsung diunggah ulang oleh akun @lunamaxime_lovers. Para penggemar yang melihat video tersebut pun langsung memberikan pujian pada Luna Maya.

"kereen pertemananyaa," kata hardl***.