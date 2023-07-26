Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacaran dengan Maxime Bouttier, Begini Hubungan Pertemanan Luna Maya dengan Prilly Latuconsina

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:45 WIB
Pacaran dengan Maxime Bouttier, Begini Hubungan Pertemanan Luna Maya dengan Prilly Latuconsina
Luna Maya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier belakangan dikabarkan tengah dekat bahkan menjalin hubungan asmara. Sayangnya, baik Luna maupun Maxime sama-sama belum menjawab pertanyaan terkait hubungan mereka.

Kendati demikian, keduanya sama sekali tidak pernah ragu untuk memamerkan momen mesra disetiap kesempatan. Hal itulah yang pada akhirnya membuat netizen yakin jika keduanya memang benar telah menjalin hubungan asmara.

Menariknya, sosok mantan kekasih Maxime yakni Prilly Latuconsina sempat disorot oleh netizen ditengah kabar hubungan tersebut. Namun, baik Prilly maupun Luna terlihat tetap menjalin hubungan baik satu dengan lain.

Hal tersebut bisa dilihat dari unggahan Luna di akun Instagramnya baru-baru ini. Dalam Instagram Storynya, Luna terlihat hadir di acara premier film Ketika Harus Berhenti di Sini yang diperankan oleh Prilly.

Luna Maya dan Prilly Latuconsina

Saat bertemu dengan Prilly, Luna terlihat cukup akrab dan dekat dengan mantan kekasih Maxime Bouttier tersebut. Bahkan, ia juga turut memberikan dukungan pada Umay Shahab selaku sutradara, serta Prilly hingga Bryan Domani yang menjadi pemeran di film tersebut.

"@prillylatuconsina96 Sukses filmnya," kata Luna di akun Instagram pribadinya.

Sontak, video tersebut langsung diunggah ulang oleh akun @lunamaxime_lovers. Para penggemar yang melihat video tersebut pun langsung memberikan pujian pada Luna Maya.

"kereen pertemananyaa," kata hardl***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement