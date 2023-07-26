Trauma, Aurel Hermansyah Wanti-wanti Atta Halilintar Soal Perselingkuhan dan Perceraian

JAKARTA - Aurel Hermansyah mengaku masih merasakan trauma atas perpisahan yang menimpa kedua orang tuanya, Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Apalagi, perpisahan keduanya terjadi lantaran kehadiran orang ketiga.

Tak ingin melakukan hal serupa, hingga Ameena merasakan trauma seperti yang dirasakannya, perempuan 25 tahun itu pun akhirnya memberikan wanti-wanti pada suaminya, Atta Halilintar. Bahkan sejak awal pernikahan, Aurel kerap menegaskan jika dirinya tidak menyukai perselingkuhan dan juga perceraian.

Kini, sebagai seorang ibu, Aurel mengaku ingin menjadi orang tua yang selalu ada untuk anaknya dalam kondisi apapun. Ia bahkan mengaku akan menjadi seorang ibu yang mampu membimbing anaknya hingga kelak menemukan jodohnya sendiri.

"Ibu yang selalu ada buat anak, ibu yang bisa membimbing anak sampai baik sih," ungkap Aurel Hermansyah dalam YouTube Denny Sumargo.

"Kan anaknya perempuan lagi kak, pasti kan nanti akan diambil lagi sama suaminya. Jadi, aku harus mengantarkan dia sampai menemukan laki-lakinya yang tepat, jangan sampai salah," sambungnya.

Berkaca pada kehidupan masa kecilnya yang jarang merasakan kehadiran seorang ibu, Aurel pun berharap agar dirinya bisa selalu ada untuk putrinya. Oleh karenanya, ia menegaskan pada Atta untuk menghindari perpisahan dan juga perselingkuhan, lantaran bisa berimbas pada buah hati mereka.