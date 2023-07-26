Wanda Ponika Kembali Bangun Sekolah di Momen Hari Anak Nasional

JAKARTA - Selebgram Wanda Ponika terus berupa memberikan hal bermanfaat untuk Indonesia. Kali ini, Wanda Ponika kembali membangun sekolah di momen Hari Anak Nasional 2023.

Tak sendiri, ia pun mengajak para pengikut dan orang yang cinta pendidikan untuk memberikan sumbangsih membangun sekolah di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur.

"Anak-anak di sini mungil, makananya ubi polos tanpa rasa. Apa kabar stunting. Farrell, kelas 1 SD berusia 6 tahun tubuhnya seperti anak playgroup. Hari ini, adalah Hari Anak Nasional, tentunya anak-anak itu sudah tawar hatinya. Tapi aku ingin memberi hadiah, sekolah baru untuk siswa SD Solid," ujar Wanda di akun Instagram miliknya.

Ia berkomitmen untuk memberikan fasilitas sekolah yang baik untuk anak-anak di sana. Ia berharap, sekolah tersebut memberikan warna untuk kehidupan di sana.

"Sekolah dengan tembok dan lantai keramik. Akan kusambungkan listrik dan atap yang tak lagi bocor dan tampias. Bangku warna-warna dan dinding dicat cerah agar dunia mereka tak selalu suram. Agar mereka punya harga diri dan merasa kalau mereka pantas," ujar Wanda.

