HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Collide, Nicholas Hoult di Antara Narkoba dan Cinta

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |21:01 WIB
Sinopsis Film Collide, Nicholas Hoult di Antara Narkoba dan Cinta
Sinopsis Film Collide (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Collide akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Collide adalah film thriller aksi tahun 2016 yang disutradarai oleh Eran Creevy.

Film ini dibintangi oleh Nicholas Hoult, Felicity Jones, Marwan Kenzari, Ben Kingsley, dan Anthony Hopkins.

Collide pertama kali diumumkan pada Mei 2013 sebagai Autobahn, dengan Zac Efron dan Amber Heard akan menjadi bintangnya. Setelah mereka berdua keluar, Hoult dan Jones dipilih untuk menggantikan mereka dan syuting dimulai pada bulan Mei tahun berikutnya.

Sinopsis Film Collide

Film ini menceritakan dua pemuda Amerika yang tinggal di Jerman yang harus menyelesaikan pencurian narkoba dari bos kejahatan untuk membayar operasi medis.

Sinopsis Film Collide

Casey, seorang Amerika yang tinggal di Cologne, Jerman, bekerja dengan temannya Matthias untuk pengedar narkoba, Geran. Dia bertemu Juliette, orang Amerika lainnya, suatu malam saat dia cenderung bar di salah satu tempat nongkrong Geran.

Meskipun tertarik padanya, Juliette menolaknya saat dia mengajaknya kencan, menyatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan seseorang yang berjalan di lingkaran Geran, tetapi mencarinya saat dia keluar.

Terinspirasi oleh percakapan tersebut, Casey berhenti dari pekerjaannya dengan Geran, mengajak Juliette berkencan, dan keduanya dengan cepat mulai berkencan dan tinggal bersama. Semuanya baik-baik saja untuk pasangan itu sampai Juliette tiba-tiba mengalami kejang pada suatu malam dan dilarikan ke rumah sakit.

